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Новости | Днепр под ударом. Россия вновь атакует Украину по воздуху, ПВО отражает нападение

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2023, 03:10
Днепр под ударом. Россия вновь атакует Украину по воздуху, ПВО отражает нападение - Фото
Дніпро уночі з дрона (скриншот Наше Місто)

Ночью 22 мая на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы в Днепре и области. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в областном центре.  

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Примерно к 02:30 "покраснела" часть областей на юге, вскоре к ним присоединились все, кроме (пока) западных.

Около 02:53 в Днепре слышали взрывы. Причина пока неизвестна: это противовоздушная оборона, "прилет" дронов-камикадзе или ракет. Еще один взрыв слышали примерно в 03:05.

03:15. Собеседник в Днепре намекает на работу ПВО: "Частые взрывы вдалеке, не похоже на прилеты".

Новость дополняется...

ЧТО С ЗРК PATRIOT В КИЕВЕ. Ночью 16 мая 2023 года РФ атаковала Киев 18 ракетами разных типов: среди них было 6 "Кинжалов", 9 "Калибров" и 3 ракеты из "Искандера" и/или ЗРК С-400. Воздушные силы утверждают, что ПВО сбила все. Вот последствия. CNN сообщил о якобы "повреждении" ЗРК, но в Белом доме это не могут подтвердить. Спикер ВС ВСУ Игнат сказал: "Уничтожить [всю] систему каким-то там "Кинжалом" невозможно". AFP со ссылкой на неназванных американских чиновников написали, что что-то в ЗРК "было повреждено, но система остается в рабочем состоянии". 18 мая Пентагон заверил, что "поврежденный Patriot уже отремонтирован и вернулся в строй".

Читайте также: Игнат: Сейчас нет альтернативы F-16. На перспективу рассматриваем F-15 и F-35

Євген Пилипенко
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