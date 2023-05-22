Новости | Днепр под ударом. Россия вновь атакует Украину по воздуху, ПВО отражает нападение
22.05.2023, 03:10
Дніпро уночі з дрона (скриншот Наше Місто)
Ночью 22 мая на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы в Днепре и области. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в областном центре.
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Примерно к 02:30 "покраснела" часть областей на юге, вскоре к ним присоединились все, кроме (пока) западных.
Около 02:53 в Днепре слышали взрывы. Причина пока неизвестна: это противовоздушная оборона, "прилет" дронов-камикадзе или ракет. Еще один взрыв слышали примерно в 03:05.
03:15. Собеседник в Днепре намекает на работу ПВО: "Частые взрывы вдалеке, не похоже на прилеты".
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ЧТО С ЗРК PATRIOT В КИЕВЕ. Ночью 16 мая 2023 года РФ атаковала Киев 18 ракетами разных типов: среди них было 6 "Кинжалов", 9 "Калибров" и 3 ракеты из "Искандера" и/или ЗРК С-400. Воздушные силы утверждают, что ПВО сбила все. Вот последствия. CNN сообщил о якобы "повреждении" ЗРК, но в Белом доме это не могут подтвердить. Спикер ВС ВСУ Игнат сказал: "Уничтожить [всю] систему каким-то там "Кинжалом" невозможно". AFP со ссылкой на неназванных американских чиновников написали, что что-то в ЗРК "было повреждено, но система остается в рабочем состоянии". 18 мая Пентагон заверил, что "поврежденный Patriot уже отремонтирован и вернулся в строй".
- Поздно вечером 16 мая 2023 года РФ нанесла ракетный удар по Николаеву.
- Вечером 17 мая под ракетным ударом была Одесса и пригороды.
- Ночью 18 мая оккупанты били по Киеву и Украине ракетами Х-101/555: ВСУ заявили, что все они перехвачены.
- Вечером 21 мая в Одессе слышали взрыв.
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