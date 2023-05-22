Ночью 22 мая на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы в Днепре и области. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в областном центре.

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Примерно к 02:30 "покраснела" часть областей на юге, вскоре к ним присоединились все, кроме (пока) западных.

Около 02:53 в Днепре слышали взрывы. Причина пока неизвестна: это противовоздушная оборона, "прилет" дронов-камикадзе или ракет. Еще один взрыв слышали примерно в 03:05.

03:15. Собеседник в Днепре намекает на работу ПВО: "Частые взрывы вдалеке, не похоже на прилеты".

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