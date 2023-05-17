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Игнат: Сейчас нет альтернативы F-16. На перспективу рассматриваем F-15 и F-35

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2023, 14:25
Игнат: Сейчас нет альтернативы F-16. На перспективу рассматриваем F-15 и F-35 - Фото
Юрий Игнат (Скриншот)

Спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в комментарии LIGA.net рассказал, что на сегодняшний день нет альтернативы истребителям F-16, а на послевоенный период в составе НАТО Украина будет рассматривать боевые самолеты типов F-15 и F-35.

LIGA.net попросила Игната прокомментировать заявления министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и замруководителя Офиса президента Игоря Жовквы в эфире телемарафона 16 мая о том, что Украина рассматривает не только F-16, но и другие боевые самолеты в рамках "авиационной коалиции".

Он ответил, что "не будет никому возражать", добавив, что "на сегодня альтернативы (F-16. – ред.) нет".

Впоследствии он объяснил, что перечисленные спикеры все правильно сказали, поскольку "рассматриваем другие – это старый нарратив для рассеяния и прочего".

"Но на перспективу рассматриваем и F-15, и F-35. Ну это на послевоенный период в составе НАТО", – резюмировал Игнат.

  • 9 мая 2023 года премьер-министр Нидерландов сообщил, что вопрос поставки Украине истребителей F-16 обсуждается с США, Великобританией и Данией.
  • 10 мая президент Чехии заявил, что союзники не дают Украине истребители F-16 из-за опасений, что секретные детали самолетов смогут захватить россияне.
  • 16 мая президент Зеленский заявил, что Франция, Великобритания и Нидерланды присоединились к "авиационной коалиции".

Читайте также: Минобороны: Украина хочет получить 40-50 истребителей F-16 от западных партнеров

Милана Головань
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