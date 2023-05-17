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Офис президента и МИД про "коалицию истребителей": Рассматриваем не только F-16

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2023, 10:29
Офис президента и МИД про
Истребитель F-16 (Фото: ЕРА)

Украина будет настаивать на истребителях F-16, однако не станет отказываться от других боевых самолетов в рамках "коалиции истребителей". Об этом заявили заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

По словам Жовквы, какие именно истребители будут универсальны для Воздушных сил, должны решать украинские военные.

"Конечно, мы не должны собирать весь авиапарк, существующий, например, в европейских странах. Этот вопрос должны решить наши военные. Они должны решить, какой тип самолета будет универсальным, лучшим с точки зрения применения его в боевых действиях", – пояснил он. 

Кулеба также отметил, что Украина будет рассматривать другие типы истребителей, несмотря на то, что приоритет – F-16.

"Нашим приоритетом является F-16, но мы не отменяем другие опции самолетов. Это, как с танками. Для того чтобы страны ЕС пришли к решению о предоставлении танков Leopard, Британия первой объявила о предоставлении Украине полноценных тяжелых танков Challenger-2, Франция объявила первой о предоставлении легких колесных танков", – объяснил он.

Глава МИД уверен, что "коалиция истребителей" сформируется в течение 2023 года.

  • 9 мая 2023 года премьер-министр Нидерландов сообщил, что вопрос поставки Украине истребителей F-16 обсуждается с США, Великобританией и Данией.
  • 10 мая президент Чехии заявил, что союзники не дают Украине истребители F-16 из-за опасений, что секретные детали самолетов смогут захватить россияне.
  • 16 мая президент Зеленский заявил, что Франция, Великобритания и Нидерланды присоединились к "авиационной коалиции".

Читайте также: Минобороны: Украина хочет получить 40-50 истребителей F-16 от западных партнеров

Милана Головань
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