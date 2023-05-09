F-16 для Украины. Вопрос обсуждается с США, Британией и Данией — премьер Нидерландов

Вопрос поставок истребителей F-16 обсуждается с США, Великобританией и Данией. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время визита в Бразилию, цитирует его Reuters.

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По его словам, правительство Нидерландов рассматривает возможность передачи Украине F-16 вместе с партнерами.

"Мы активно обсуждаем с Данией, Британией, некоторыми другими сторонами в Европе, а также с США F-16", — сказал Рютте.

Он отметил, что необходимо соглашение между всеми партнерами, как это было с поставками танков Leopard.

2 мая спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что эти истребители могут раз и навсегда решить проблему российских бомбардировок.

По его словам, будущая система противовоздушной обороны Украины должна состоять из четырех основных комплексов малого и среднего действия, комплексов ПВО ближнего действия Сухопутных сил и самолетов F-16.

В Пентагоне выступили против предоставления Украине F-16.

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Дмитро Гриниченко

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