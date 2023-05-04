Будущая система противовоздушной обороны Украины должна состоять из четырех основных комплексов малого и среднего действия, комплексов ПВО ближнего действия Сухопутных сил и самолетов F-16. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат для YouTube-канала LIGA.net.

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По его словам, основой ПВО Воздушных сил должны стать дальнобойные Patriot и SAMP-T, а также комплексы среднего радиуса NASAMS и IRIS-T. Свою нишу будет занимать ПВО Сухопутных сил с комплексами малого действия – французскими Crotale, немецкими Gepard, американскими Avenger и подобными.

"В будущем это будет мощной системой ПВО. Но она должна дополниться еще одним, как говорил командующий ВС Николай Олещук, пазликом. Чтобы пазл сложился - нужен F-16. Добавить еще один пазл – и тогда система ПВО будет работать эффективно и будет одной из лучших в Европе", – добавил Игнат.

Спикер ВС убежден, что построение такой системы ПВО позволит надежно прикрыть восточный фланг НАТО.

"Это будет одна из лучших ПВО на правом фланге НАТО. Мы уже фактически в НАТО, надо это признать, а где юридически подписаться – покажите, мы подпишемся. Украина тогда станет столбом стабильности в Европе с сильнейшей армией… Поэтому получить F-16 все очень хотят. Очень хотят и сами пилоты", – подытожил он.

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Марко Сировой

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