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Передача Украине F-16 может восстановить продовольственную безопасность в мире – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 16:57
Передача Украине F-16 может восстановить продовольственную безопасность в мире – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: ЕРА)

Предоставление Украине истребителей F-16 может восстановить глобальную продовольственную безопасность. Об этом в Twitter заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, если Украина получит от союзников долгожданные боевые самолеты, она сможет оттеснить российские самолеты и корабли от Черного моря.

"Имея эскадрилью хорошо оснащенных истребителей F-16, Украина сможет держать российские военные корабли и самолеты подальше от Черноморского зернового коридора, обеспечивая таким образом бесперебойный поток зерновых судов", – написал он.

СПРАВКА. На необходимости поставки F-16 настаивают украинские Воздушные силы. Эти самолеты нужны, чтобы окончательно "сложился пазл перспективной украинской ПВО", отмечал командующий ВС Николай Олещук 21 апреля – в день последнего заседания коалиции Рамштайн.

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Мілана Головань
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