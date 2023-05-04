Передача Украине F-16 может восстановить продовольственную безопасность в мире – Кулеба

Предоставление Украине истребителей F-16 может восстановить глобальную продовольственную безопасность. Об этом в Twitter заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, если Украина получит от союзников долгожданные боевые самолеты, она сможет оттеснить российские самолеты и корабли от Черного моря.

"Имея эскадрилью хорошо оснащенных истребителей F-16, Украина сможет держать российские военные корабли и самолеты подальше от Черноморского зернового коридора, обеспечивая таким образом бесперебойный поток зерновых судов", – написал он.

СПРАВКА. На необходимости поставки F-16 настаивают украинские Воздушные силы. Эти самолеты нужны, чтобы окончательно "сложился пазл перспективной украинской ПВО", . На необходимости поставки F-16 настаивают украинские Воздушные силы. Эти самолеты нужны, чтобы окончательно "сложился пазл перспективной украинской ПВО", отмечал командующий ВС Николай Олещук 21 апреля – в день последнего заседания коалиции Рамштайн.

8 апреля 2023 года Олещук говорил, что F-16 помогут ВСУ взять контроль над Черным морем.

2 мая спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что эти истребители могут раз и навсегда решить проблему российских бомбардировок.

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Мілана Головань

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