Повітряні сили: Росія вночі атакувала Україну 36 дронами Shahed-136. Ціллю був захід

Українська протиповітряна оборона збила 36 дронів-камікадзе Shahed-136, запущених росіянами в ніч проти 25 травня. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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За його словами, бійці ППО показали стовідсотковий результат, знищивши усі 36 ударних безпілотників окупантів.

Він зазначив, що БПЛА збивалися у центральних, західних та південних областях України.

Противник запускав дрони з північного та південного напрямків. У командуванні ПС заявили, що ймовірними цілями були об'єкти військової та критичної інфраструктури у західних регіонах.

У ніч проти 25 травня Росія запустила дрони-камікадзе проти України, на Київщині працювала протиповітряна оборона, після чого тривога змістилася на захід України. Посеред ночі окупанти вдарили ракетами по Харкову чи передмістю.

Військова адміністрація Києва повідомила, що всі виявлені повітряні цілі, що рухалися у напрямку Києва під час нічної атаки з боку Росії, було знищено.

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