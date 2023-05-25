Атака у кілька хвиль. Всі дрони, якими вночі Росія атакувала Київ, збито

Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва під час нічної атаки з боку країни-терориста Росії, знищені Силами протиповітряної оборони. Попередньо, була масована атака дронами типу Shahed. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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Після найдовшої паузи в травні – тривалістю чотири дні – росіяни знову атакували Київ з повітря. Це вже 12-й напад на столицю в цьому місяці.

Під час тривоги, яка тривала понад три години, противник, за попередніми даними, застосував баражувальні боєприпаси Shahed. Атака була масована.

У КМВА пояснили, що ворог продовжує використовувати тактику нападу у кілька хвиль, з інтервалами між групами атакувальних дронів. Так окупанти намагаються досягнути поставлених цілей, зокрема виснажити українську ППО.

"Дзуськи! Українські янголи неба не дали шансів агресору. Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами й засобами нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено!" – йдеться у повідомленні.

У ніч на 25 травня Росія запустила дрони-камікадзе проти України, на Київщині працювала протиповітряна оборона, після чого тривога змістилась на захід України. Посеред ночі окупанти вдарили ракетами по Харкову чи передмістю.

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