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Атака в несколько волн. Все дроны, которыми ночью Россия атаковала Киев, сбиты

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 06:21
Атака в несколько волн. Все дроны, которыми ночью Россия атаковала Киев, сбиты - Фото
Дрон-камикадзе Shahed-136 (скриншот из анимации от AiTelly)

Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева во время ночной атаки со стороны страны-террориста России, уничтожены силами противовоздушной обороны. Предварительно была массирована атака дронами типа Shahed. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

После самой длинной паузы в мае – продолжительностью четыре дня, россияне снова атаковали Киев с воздуха. Это уже 12-е нападение на столицу в этом месяце.

Во время тревоги, продолжавшейся более трех часов, противник, по предварительным данным, применил баражирующие боеприпасы Shahed. Атака была массированная.

В КМВА объяснили, что враг продолжает использовать тактику нападения в несколько волн с интервалами между группами атакующих дронов. Так оккупанты пытаются достичь поставленных целей, в том числе истощить украинскую ПВО.

"Не тут-то было! Украинские ангелы неба не дали шансов агрессору. Все обнаруженные воздушные цели, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Удары по Киеву не допущены!" – говорится в сообщении.

  • В ночь на 25 мая Россия запустила дроны-камикадзе против Украины, в Киевской области работала противовоздушная оборона, после чего тревога сместилась на запад Украины. Посреди ночи оккупанты ударили ракетами по Харькову или пригороду.
Вадим Ребрина
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киевБПЛАShahed
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