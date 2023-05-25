Сьогодні відбудеться Рамштайн-12. Обговорять посилення ППО та F-16

25 травня 2023 року відбудеться засідання у форматі Рамштайн, на якому союзники погодять подальшу підтримку України. Пріоритетом для Києва є посилення протиповітряної оборони – зокрема, просування у питанні винищувачів F-16.

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Зустріч відбудеться вже вдванадцяте. Як було анонсовано Міністерством оборони США, вона пройде у форматі онлайн.

У повідомленні Пентагону зазначається, що засідання буде присвячене "підтримці здатності України до маневру бронетехнікою і зміцненню системи протиповітряної оборони України проти безперервних жорстоких атак з боку Росії".

Переговори відбудуться о 15:00 за київським часом.

На початку засідання глава Міноборони Олексій Резніков сповістить учасників оборонної коаліції щодо ситуації на фронті та розкаже про нагальні потреби України.

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Речник Пентагону, генерал Патрік Райдер повідомляв, що одним із пріоритетних питань буде посилення систем ППО та забезпечення військових боєприпасами. Планують поговорити й щодо F-16.

У Пентагоні повідомили, що на квітневій зустрічі міністр оборони США Ллойд Остін одержав кілька запитів від країн, які хотіли отримати від США дозвіл на навчання українців польотам на F-16.

Як наслідок 11-го Рамштайну, була створена "авіаційна коаліція", про яку президент Володимир Зеленський оголосив 16 травня. До неї одразу долучилися Франція, Велика Британія та Нідерланди.

19 травня президент США Джо Байден також підтримав коаліцію. Рішення Штатів було вирішальним для просування у питанні надання винищувачів.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг казав, що західні союзники самостійно визначатимуть, коли розпочинати навчати українських пілотів на F-16.

Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону заявив, що на зустрічі приділять увагу військовій допомозі, яка потрібна Україні для перемоги, включно з літаками, танками та боєприпасами.

Попередня така зустріч відбулася на базі ВПС США Рамштайн у Німеччині 21 квітня 2023 року.

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