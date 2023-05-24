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F-16. Головнокомандувач ВПС Німеччини не проти допомогти Україні, але потрібне рішення Шольца

Этот материал также доступен на русском
24.05.2023, 12:54
F-16. Головнокомандувач ВПС Німеччини не проти допомогти Україні, але потрібне рішення Шольца - Фото
Інго Герхарц (Фото: ERAU News)

Німеччина може доєднатися до "авіаційної коаліції", попри те, що у бундесверу немає винищувачів F-16. Про це в інтерв'ю Tagesspiegel заявив командувач військово-повітряних сил ФРН Інго Герхарц.

"Країни, які не мають F-16, можуть тут надати підтримку радше опосередковано, наприклад, навчанням (українських пілотів. – Ред.)", – сказав він.

За його словами, озброєння німецьких винищувачів Eurofighter можна перенести на літаки F-16 для України.

Герхарц зазначив, що зрештою рішення, чи братиме Німеччина участь у "коаліції винищувачів" для України і в якому обсязі, залежить від політиків.

"Багато країн буквально нещодавно зняли з експлуатації свої літаки і могли б своєчасно поставити їх Україні", – додав генерал-лейтенант.

17 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц, у відповідь на запитання, чи братиме країна участь у "коаліції винищувачів" для України, сказав, що "питання не таке актуальне, як його представляють.

  • 18 червня 2022 року Герхарц заявив, що військово-політичному керівництву країн-членів НАТО потрібно бути готовим застосувати ядерну зброю у разі надзвичайної загрози безпеці.
  • 22 травня 2023 року представник Держдепу США Метью Міллер заявив, що передача Україні F-16 – пріоритет для США.
  • Радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Нідерланди можуть першими передати Україні F-16.

Читайте також: Польща готова вчити українських пілотів на F-16, але навчання поки не почалося – міністр

Мілана Головань
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війнаНімеччинаавіаціявинищувачкоаліціяF-16Інго Герхарц
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