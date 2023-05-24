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Германия может присоединиться к "коалиции истребителей", хоть у нее нет F-16 – генерал ФРГ

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2023, 12:54
Германия может присоединиться к
Инго Герхарц (Фото: ERAU News)

Германия может присоединиться к "авиационной коалиции", несмотря на то, что у бундесвера нет истребителей F-16. Об этом в интервью Tagesspiegel заявил командующий военно-воздушными силами ФРГ Инго Герхарц.

"Страны, не имеющие F-16, могут здесь оказать поддержку скорее опосредованно, например, обучением (украинских пилотов, – ред.)", – сказал он.

По его словам, вооружение немецких истребителей Eurofighter можно перенести на самолеты F-16 для Украины.

Герхарц отметил, что в конце концов решение, будет ли Германия участвовать в "коалиции истребителей" для Украины и в каком объеме, зависит от политиков.

"Многие страны буквально недавно сняли с эксплуатации свои самолеты и могли бы своевременно поставить их Украине", – добавил генерал-лейтенант.

17 мая канцлер Германии Олаф Шольц, в ответ на вопрос, будет ли страна принимать участие в "коалиции истребителей" для Украины, ответил

  • 18 июня 2022 года Герхарц заявил, что военно-политическому руководству стран-членов НАТО следует быть готовым применить ядерное оружие в случае чрезвычайной угрозы безопасности.
  • 22 мая 2023 года представитель Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что передача Украине F-16 – приоритет для США.
  • Советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Нидерланды могут первыми передать Украине F-16.

Читайте также: Польша готова учить украинских пилотов на F-16, но обучение пока не началось – министр

Милана Головань
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Германиявойнакоалицияистребительавиацияf-16Инго Герхартц
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