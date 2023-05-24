Германия может присоединиться к "коалиции истребителей", хоть у нее нет F-16 – генерал ФРГ
Германия может присоединиться к "авиационной коалиции", несмотря на то, что у бундесвера нет истребителей F-16. Об этом в интервью Tagesspiegel заявил командующий военно-воздушными силами ФРГ Инго Герхарц.
"Страны, не имеющие F-16, могут здесь оказать поддержку скорее опосредованно, например, обучением (украинских пилотов, – ред.)", – сказал он.
По его словам, вооружение немецких истребителей Eurofighter можно перенести на самолеты F-16 для Украины.
Герхарц отметил, что в конце концов решение, будет ли Германия участвовать в "коалиции истребителей" для Украины и в каком объеме, зависит от политиков.
"Многие страны буквально недавно сняли с эксплуатации свои самолеты и могли бы своевременно поставить их Украине", – добавил генерал-лейтенант.
17 мая канцлер Германии Олаф Шольц, в ответ на вопрос, будет ли страна принимать участие в "коалиции истребителей" для Украины, ответил
- 18 июня 2022 года Герхарц заявил, что военно-политическому руководству стран-членов НАТО следует быть готовым применить ядерное оружие в случае чрезвычайной угрозы безопасности.
- 22 мая 2023 года представитель Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что передача Украине F-16 – приоритет для США.
- Советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Нидерланды могут первыми передать Украине F-16.
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