Польща готова вчити українських пілотів на F-16, але навчання поки не почалося – міністр

Польща готова розпочинати навчання українських пілотів на винищувачах F-16, але програма навчання поки що не запущена. Про це заявив віцепрем'єр та міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

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За підсумками зустрічі міністрів оборони країн Євросоюзу у Брюсселі Блащак заявив, що Польща готова розпочинати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Міністр зазначив, що така підготовка ще не розпочалася, але Польща запропонувала включити її до програми навчальної місії ЄС у Польщі.

Як повідомив Блащак, він також обговорив із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом запуск хаба для обслуговування танків Leopard, які вже передані Україні, а з комісаром Європейського Союзу Тьєррі Бретоном – виробництво боєприпасів на заводах Польської оборонної групи.

"Нас запевнили, що процес буде запущений у дуже короткі терміни. Єврокомісія має відповідні кошти, які вона хоче направити на інвестиції в запуск та розвиток виробничих потужностей окремих заводів. А польська оборонна промисловість є одним із європейських лідерів із виробництва боєприпасів", – наголосив міністр.

Раніше голова євродипломатії Жозеп Боррель повідомив, що українські пілоти розпочали навчання на винищувачах F-16, зокрема у Польщі. 22 травня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі LIGA.net спростував цю заяву, уточнивши, що "ще нічого не почалося", але "ось-ось" почнеться.

22 травня 2023 року представник Держдепу США Метью Міллер заявив, що передача Україні F-16 – пріоритет для США.

Радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Нідерланди можуть першими передати Україні F-16.

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