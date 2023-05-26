ЗСУ: Росія запустила по Україні 17 ракет Х-101, С-300/С-400 та 31 дрон. Є 15 прильотів

Російські окупанти запустили по Україні 17 ракет і 31 дрон-камікадзе Shahed-136 в ніч проти 26 травня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що чергова атака противника розпочалася о 22:00 25 травня і закінчилася о 05:00 26 травня — цього разу фокус атаки змістився на схід, росіяни били по критичній та військовій інфраструктурі.

Загарбники запустили 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Каспійського моря, сім зенітних керованих ракет С-300/С-400 з району тимчасово окупованого Токмака, а також 31 дрон Shahed-136.

Протиповітряна оборона збила всі 10 крилатих ракет, 23 ударні БпЛА, а також два розвідувальні безпілотники "Орлан-10" та "Мерлін-ВР".

Влучання БпЛА та кількох ракет С-300/С-400 зафіксовано у Харківській та Дніпропетровській областях.

Раніше військова адміністрація Києва повідомила, що протиповітряна оборона збила всі ракети, що летіли на столицю. Уламки впали на торговельний центр в Оболонському районі та приватний будинок у Шевченківському районі.

У Дніпрі є серйозні руйнування транспортного підприємства та поранений.

Вночі 8 травня 2023-го в небі над Київською областю та столицею було розбито рекордну атаку з 35 "шахедів", яку "перебила" атака в ніч на 25 травня – 36 дронів.

Увечері 25 травня у мережі з'явилися фото та відео вибухів нібито із тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області.

Вночі 22 травня Дніпро переніс масований удар: застосовувалися кілька типів ракет і дрони-камікадзе. Ось наслідки.

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