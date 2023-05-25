Бердянськ. У мережі пишуть про потужні вибухи – відео, фото

У мережі з'явились фото і відео вибухів нібито з тимчасово окупованого Бердянську Запорізької області. Про вибухи повідомляють як українські пабліки, так і канали російської воєнної пропаганди. Обережно, у відео є ненормативна лексика.

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На опублікованих кадрах – серія потужних вибухів і спалах над землею. LIGA.net не може підтвердити, що ці кадри справді були зняті ввечері 25 травня у тимчасово окупованому Бердянську.

Місто перебуває під тимчасовою окупацією РФ з 28 лютого 2022 року.

Бердянська міська військова адміністрація після вибухів повідомила про "дуже вдалу роботу ЗСУ", після якої росіяни нібито не дорахувалися установок С-300.

Ще одне відео нібито з Бердянську:



21 травня Збройні Сили України відзвітували, що вночі завдали удару по окупованому Бердянську та успішно вразили штаб одного з підрозділів окупантів.

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