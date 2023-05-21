ЗСУ вдарили по штабу російських військ в Бердянську – фото
21.05.2023, 12:09
Фото: ЗСУ / Facebook
Збройні Сили України вночі завдали удару по окупованому Бердянську в Запорізькій області. Про це повідомляється у Facebook ЗСУ.
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"В результаті нічного удару Сили оборони успішно вразили штаб одного з підрозділів окупантів у місті Бердянськ. Втрати противника уточнюються", – йдеться в повідомленні.
Бердянськ знаходиться на узбережжі Азовського моря на значній відстані від фронту.
Окупаційна влада регіону без доказів заявила, нібито удар завдали британськими ракетами Storm Shadow.
- 18 травня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україна почала використовувати британські далекобійні ракети Storm Shadow.
- 12 травня в Міноборони натякнули на "цілі" для Storm Shadow: "До кораблів Росії у бухті Севастополя 298 км".
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