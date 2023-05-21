ЗСУ вдарили по штабу російських військ в Бердянську – фото

Збройні Сили України вночі завдали удару по окупованому Бердянську в Запорізькій області. Про це повідомляється у Facebook ЗСУ.

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"В результаті нічного удару Сили оборони успішно вразили штаб одного з підрозділів окупантів у місті Бердянськ. Втрати противника уточнюються", – йдеться в повідомленні.

Бердянськ знаходиться на узбережжі Азовського моря на значній відстані від фронту.

Окупаційна влада регіону без доказів заявила, нібито удар завдали британськими ракетами Storm Shadow.

18 травня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україна почала використовувати британські далекобійні ракети Storm Shadow.

12 травня в Міноборони натякнули на "цілі" для Storm Shadow: "До кораблів Росії у бухті Севастополя 298 км".

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