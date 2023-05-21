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ЗСУ вдарили по штабу російських військ в Бердянську – фото

Этот материал также доступен на русском
21.05.2023, 12:09
ЗСУ вдарили по штабу російських військ в Бердянську – фото - Фото
Фото: ЗСУ / Facebook

Збройні Сили України вночі завдали удару по окупованому Бердянську в Запорізькій області. Про це повідомляється у Facebook ЗСУ.

"В результаті нічного удару Сили оборони успішно вразили штаб одного з підрозділів окупантів у місті Бердянськ. Втрати противника уточнюються", – йдеться в повідомленні.

ЗСУ вдарили по штабу російських військ в Бердянську – фото

ЗСУ вдарили по штабу російських військ в Бердянську – фото

Бердянськ знаходиться на узбережжі Азовського моря на значній відстані від фронту.

Окупаційна влада регіону без доказів заявила, нібито удар завдали британськими ракетами Storm Shadow.

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Андрій Водяний
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війнабердянськЗапорізька областьStorm Shadow
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