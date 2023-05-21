ВСУ ударили по штабу российских войск в Бердянске – фото

Вооруженные Силы Украины ночью нанесли удар по оккупированному Бердянску в Запорожской области. Об этом сообщается в Facebook ВСУ.

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"В результате ночного удара Силы обороны успешно поразили штаб одного из подразделений окупантов в городе Бердянск. Потери противника уточняются", – говорится в сообщении.

Бердянск находится на побережье Азовского моря на значительном расстоянии от фронта.

Оккупационные власти региона без доказательств заявили, будто удар нанесли британскими ракетами Storm Shadow.

18 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина начала использовать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow.

12 мая в Минобороны намекнули на "цели" для Storm Shadow: "До кораблей России в бухте Севастополя 298 км".

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https://www.facebook.com/AFUkraine/posts/pfbid0L9PHDjRi6kcPtGyCP413aZ4kpZ1GrKfWy4FvBNhXXTfw1T7VyZVrkA9SqA683Lqdl?locale=uk_UA

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