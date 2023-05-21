ВСУ ударили по штабу российских войск в Бердянске – фото
21.05.2023, 12:09
Фото: ВСУ / Facebook
Вооруженные Силы Украины ночью нанесли удар по оккупированному Бердянску в Запорожской области. Об этом сообщается в Facebook ВСУ.
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"В результате ночного удара Силы обороны успешно поразили штаб одного из подразделений окупантов в городе Бердянск. Потери противника уточняются", – говорится в сообщении.
Бердянск находится на побережье Азовского моря на значительном расстоянии от фронта.
Оккупационные власти региона без доказательств заявили, будто удар нанесли британскими ракетами Storm Shadow.
- 18 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина начала использовать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow.
- 12 мая в Минобороны намекнули на "цели" для Storm Shadow: "До кораблей России в бухте Севастополя 298 км".
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https://www.facebook.com/AFUkraine/posts/pfbid0L9PHDjRi6kcPtGyCP413aZ4kpZ1GrKfWy4FvBNhXXTfw1T7VyZVrkA9SqA683Lqdl?locale=uk_UA
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