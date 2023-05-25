Бердянск. В сети пишут о мощных взрывах – видео, фото

В сети появились фото и видео взрывов якобы из временно оккупированного Бердянска Запорожской области. О взрывах сообщают как украинские паблики, так и каналы российской военной пропаганды. Осторожно, в видео есть ненормативная лексика.

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На опубликованных кадрах – серия мощных взрывов и вспышка над землей. LIGA.net не может подтвердить, что эти кадры действительно были сняты вечером 25 мая во временно оккупированном Бердянске.

Город находится под временной оккупацией РФ с 28 февраля 2022 года.

Бердянская городская военная администрация после взрывов сообщила об "очень удачной работе ВСУ", после которой россияне якобы не досчитались установок С-300.

Еще одно видео якобы из Бердянска:



21 мая Вооруженные Силы Украины отчитались, что ночью нанесли удар по оккупированному Бердянску и успешно поразили штаб одного из подразделений оккупантов.

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