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Дніпро. Росія завдала масованого ракетного удару, є серйозні руйнування та поранені — фото

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26.05.2023, 07:46
Дніпро. Росія завдала масованого ракетного удару, є серйозні руйнування та поранені — фото - Фото
Наслідки удару по Дніпру (Фото: Дніпропетровська ОВА)

Російські окупанти масовано вдарили по Дніпру й області ракетами та дронами в ніч проти 26 травня. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, у Дніпрі в приватному будинку виникла пожежа, яку вже загасили. Пошкоджено два будинки та машину, було загоряння на двох приватних підприємствах.

Пошкодження отримала заправка, постраждав її співробітник, йому надали допомогу, він лікуватиметься вдома. Серйозних руйнувань зазнало транспортне підприємство.

Марганецька громада Нікопольського району потрапила під удар безпілотників, обійшлося без жертв. Попередньо воїни Повітряного командування "Схід" збили над областю п'ять крилатих ракет і шість дронів-камікадзе Shahed-136.

Раніше військова адміністрація Києва повідомила, що протиповітряна оборона збила всі ракети, що летіли на столицю. Уламки впали на торговельний центр в Оболонському районі та приватний будинок у Шевченківському районі.

  • Вночі 8 травня 2023-го в небі над Київською областю та столицею було розбито рекордну атаку з 35 "шахедів", яку "перебила" атака в ніч на 25 травня – 36 дронів.
  • Увечері 25 травня у мережі з'явилися фото та відео вибухів нібито із тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області.

Читайте також: Нічний ракетний удар по Дніпру, Київська ППО також працювала. Краснодар прокинувся від вибуху

Дмитро Гриниченко
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