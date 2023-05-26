RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Київ. Росія атакувала крилатими ракетами Х-101 з Ту-95МС. Уламки впали на ТРЦ на Оболоні

Этот материал также доступен на русском
26.05.2023, 06:14
Київ. Росія атакувала крилатими ракетами Х-101 з Ту-95МС. Уламки впали на ТРЦ на Оболоні - Фото
Київ (Фото: EPA)
доповнено

Київ був атакований крилатими ракетами Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС під ранок 26 травня. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

За словами начальника КМВА Сергія Попка, це вже 13 нічна атака на столицю з початку травня.

Цього разу по місту били з літаків Ту-95МС з району Каспійського моря, ймовірно, крилатими ракетами типу Х-101/555.

Попередньо, всі ворожі цілі в повітряному просторі Києва виявила і збила протиповітряна оборона.

Поранених чи руйнувань не зафіксовано. Попко закликав киян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

ОНОВЛЕНО о 06:52. В Оболонському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено дах торгово-розважального центру, пожежі та критичних руйнувань немає. Окремі фрагменти впали на територію ТРЦ. Постраждалих немає. На паркуванні в іншій частині району пошкоджено автомобілі. У Шевченківському районі зафіксовано падіння уламків на приватний будинок, пошкоджено дах та вікно.

25 травня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна найбільше потребує зміцнення системи ППО.

"Реалії показують, що сьогодні для України визначальною є робота ППО. Росія продовжує використовувати гіперзвукові ракети, щоб бити по мирних містах, але завдяки системам Patriot Україна може на 100% їх збивати", — сказав Остін.

Глава Пентагону наголосив, що росіянам не вдається домінувати у повітряному просторі України.

  • Вночі 8 травня 2023-го в небі над Київською областю та столицею було розбито рекордну атаку з 35 "шахедів", яку "перебила" атака в ніч на 25 травня – 36 дронів.
  • Увечері 25 травня у мережі з'явилися фото та відео вибухів нібито із тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області.

Читайте також: Нічний ракетний удар по Дніпру, Київська ППО також працювала. Краснодар прокинувся від вибуху

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнакиївппоракетний ударКМВАХ-101Сергій Попкоту-95мс
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 