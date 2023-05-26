Київ. Росія атакувала крилатими ракетами Х-101 з Ту-95МС. Уламки впали на ТРЦ на Оболоні

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Київ був атакований крилатими ракетами Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС під ранок 26 травня. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

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За словами начальника КМВА Сергія Попка, це вже 13 нічна атака на столицю з початку травня.

Цього разу по місту били з літаків Ту-95МС з району Каспійського моря, ймовірно, крилатими ракетами типу Х-101/555.

Попередньо, всі ворожі цілі в повітряному просторі Києва виявила і збила протиповітряна оборона.

Поранених чи руйнувань не зафіксовано. Попко закликав киян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

ОНОВЛЕНО о 06:52. В Оболонському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено дах торгово-розважального центру, пожежі та критичних руйнувань немає. Окремі фрагменти впали на територію ТРЦ. Постраждалих немає. На паркуванні в іншій частині району пошкоджено автомобілі. У Шевченківському районі зафіксовано падіння уламків на приватний будинок, пошкоджено дах та вікно.

25 травня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна найбільше потребує зміцнення системи ППО.

"Реалії показують, що сьогодні для України визначальною є робота ППО. Росія продовжує використовувати гіперзвукові ракети, щоб бити по мирних містах, але завдяки системам Patriot Україна може на 100% їх збивати", — сказав Остін.

Глава Пентагону наголосив, що росіянам не вдається домінувати у повітряному просторі України.

Вночі 8 травня 2023-го в небі над Київською областю та столицею було розбито рекордну атаку з 35 "шахедів", яку "перебила" атака в ніч на 25 травня – 36 дронів.

Увечері 25 травня у мережі з'явилися фото та відео вибухів нібито із тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області.

Вночі 22 травня Дніпро переніс масований удар: застосовувалися кілька типів ракет і дрони-камікадзе. Ось наслідки.

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