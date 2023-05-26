Киев. Россия атаковала крылатыми ракетами Х-101 с Ту-95МС. Все цели уничтожила ПВО — КГВА
Киев был атакован крылатыми ракетами Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС под утро 26 мая. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
По словам начальника КГВА Сергея Попко, это уже 13 ночная атака на столицу с начала мая.
В этот раз по городу били с самолетов Ту-95МС из района Каспийского моря, вероятно, крылатыми ракетами типа Х-101/555.
Предварительно, все вражеские цели в воздушном пространстве Киева обнаружила и сбила противовоздушная оборона.
Раненых или разрушений не зафиксировано. Попко призвал киевлян не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
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