Киев. Россия атаковала крылатыми ракетами Х-101 с Ту-95МС. Все цели уничтожила ПВО — КГВА

Киев был атакован крылатыми ракетами Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС под утро 26 мая. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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По словам начальника КГВА Сергея Попко, это уже 13 ночная атака на столицу с начала мая.

В этот раз по городу били с самолетов Ту-95МС из района Каспийского моря, вероятно, крылатыми ракетами типа Х-101/555.

Предварительно, все вражеские цели в воздушном пространстве Киева обнаружила и сбила противовоздушная оборона.

Раненых или разрушений не зафиксировано. Попко призвал киевлян не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

25 мая министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина больше всего нуждается в укреплении системы ПВО.

"Реалии показывают, что сегодня для Украины определяющей является работа ПВО. Россия продолжает использовать гиперзвуковые ракеты, чтобы бить по мирным городам, но благодаря системам Patriot Украина может на 100% их сбивать", — сказал Остин.

Глава Пентагона подчеркнул, что россиянам не удается доминировать в воздушном пространстве Украины.

Ночью 8 мая 2023-го в небе над Киевской областью и столицей разбита рекордная атака из 35 "шахедов", которую "перебила" атака в ночь на 25 мая – 36 дронов.

Вечером 25 мая в сети появились фото и видео взрывов якобы из временно оккупированного Бердянска Запорожской области.

Ночью 22 мая Днепр перенес массированный удар: применялись несколько типов ракет и дроны-камикадзе. Вот последствия.

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