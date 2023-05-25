Глава Пентагона на Рамштайне: Украине больше всего нужны радары, снаряды, амуниция и ПВО
25.05.2023, 15:37
Ллойд Остин (Фото: EPA)
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что темой сегодняшнего "Рамштайна" будет передача Украине радаров, снарядов, амуниции и противовоздушной обороны. Об этом он сообщил на открытии онлайн-заседания контактной группы стран-союзников Украины.
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По его словам, партнеры будут говорить о текущих потребностях Сил обороны Украины — это укрепление системы ПВО.
Он отметил, что сегодня Украина "больше всего" нуждается в радарах, амуниции, ПВО и артиллерийских снарядах калибра 155 мм.
"Реалии показывают, что сегодня для Украины определяющей является работа ПВО. Россия продолжает использовать гиперзвуковые ракеты, чтобы бить по мирным городам, но благодаря системам Patriot Украина может на 100% их сбивать", — сказал Остин.
Утром 16 мая 2023 года главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия атаковала Украину 18 ракетами, шесть из которых — это Х-47 "Кинжал". ПВО сбила все цели. Минобороны РФ сообщило об "уничтожении" Patriot. У Резникова ответили с юмором. В Воздушных силах объяснили, что уничтожить Patriot ракетой "Кинжал" невозможно.
Глава Пентагона подчеркнул, что россиянам не удается доминировать в воздушном пространстве Украины.
Также глава ведомства заявил, что союзники продолжат обучать украинских воинов на своих полигонах и технике, а президент США Джо Байден пообещал ускорить этот процесс.
"Мы будем работать на перспективу, чтобы Украина могла дать отпор любой атаке", — резюмировал он.
Накануне заседания в Пентагоне заявили, что темой встречи будет не только ПВО, но и будущее предоставление Украине западных истребителей F-16. На апрельской встрече Остин получил несколько запросов от стран, желающих получить от США разрешение на обучение украинцев полетам на F-16. Как следствие 11-го Рамштайна, была создана "авиационная коалиция", о которой президент Владимир Зеленский объявил 16 мая. К ней сразу присоединились Франция, Великобритания и Нидерланды — 19 мая Джо Байден также поддержал коалицию. Решение Штатов было решающим для продвижения вопроса предоставления истребителей. Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что западные союзники будут самостоятельно определять, когда начинать обучать украинских пилотов на F-16.
- Глава евродипломатии Жозеп Боррель дважды заявил, что ВСУ уже начали тренироваться на F-16. В то же время, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментариях LIGA.net это опровергал.
- 22 мая 2023 года представитель Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что передача Украине F-16 – приоритет для США.
- Советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Нидерланды могут первыми передать Украине F-16.
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