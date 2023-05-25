Глава Пентагона на Рамштайне: Украине больше всего нужны радары, снаряды, амуниция и ПВО

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что темой сегодняшнего "Рамштайна" будет передача Украине радаров, снарядов, амуниции и противовоздушной обороны. Об этом он сообщил на открытии онлайн-заседания контактной группы стран-союзников Украины.

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По его словам, партнеры будут говорить о текущих потребностях Сил обороны Украины — это укрепление системы ПВО.

Он отметил, что сегодня Украина "больше всего" нуждается в радарах, амуниции, ПВО и артиллерийских снарядах калибра 155 мм.

"Реалии показывают, что сегодня для Украины определяющей является работа ПВО. Россия продолжает использовать гиперзвуковые ракеты, чтобы бить по мирным городам, но благодаря системам Patriot Украина может на 100% их сбивать", — сказал Остин.

Глава Пентагона подчеркнул, что россиянам не удается доминировать в воздушном пространстве Украины.

Также глава ведомства заявил, что союзники продолжат обучать украинских воинов на своих полигонах и технике, а президент США Джо Байден пообещал ускорить этот процесс.

"Мы будем работать на перспективу, чтобы Украина могла дать отпор любой атаке", — резюмировал он.

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