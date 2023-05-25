Глава Пентагону на Рамштайні: Україні найбільше потрібні радари, снаряди, амуніція та ППО
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що темою сьогоднішнього "Рамштайну" буде передача Україні радарів, снарядів, амуніції та протиповітряної оборони. Про це він повідомив на відкритті онлайн-засідання контактної групи країн-союзників України.
За його словами, партнери говоритимуть про поточні потреби Сил оборони України — це зміцнення системи ППО.
Він зазначив, що сьогодні Україна "найбільше" потребує радарів, амуніції, ППО та артилерійських снарядів калібру 155 мм.
"Реалії показують, що сьогодні для України визначальною є робота ППО. Росія продовжує використовувати гіперзвукові ракети, щоб бити по мирних містах, але завдяки системам Patriot Україна може на 100% їх збивати", — сказав Остін.
Глава Пентагону наголосив, що росіянам не вдається домінувати у повітряному просторі України.
Також глава відомства заявив, що союзники продовжать навчати українських воїнів на своїх полігонах та техніці, а президент США Джо Байден пообіцяв прискорити цей процес.
"Ми працюватимемо на перспективу, щоб Україна могла дати відсіч будь-якій атаці", — резюмував він.
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