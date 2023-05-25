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Глава Пентагону на Рамштайні: Україні найбільше потрібні радари, снаряди, амуніція та ППО

Этот материал также доступен на русском
25.05.2023, 15:37
Глава Пентагону на Рамштайні: Україні найбільше потрібні радари, снаряди, амуніція та ППО - Фото
Ллойд Остін (Фото: EPA)

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що темою сьогоднішнього "Рамштайну" буде передача Україні радарів, снарядів, амуніції та протиповітряної оборони. Про це він повідомив на відкритті онлайн-засідання контактної групи країн-союзників України.

За його словами, партнери говоритимуть про поточні потреби Сил оборони України — це зміцнення системи ППО.

Він зазначив, що сьогодні Україна "найбільше" потребує радарів, амуніції, ППО та артилерійських снарядів калібру 155 мм.

"Реалії показують, що сьогодні для України визначальною є робота ППО. Росія продовжує використовувати гіперзвукові ракети, щоб бити по мирних містах, але завдяки системам Patriot Україна може на 100% їх збивати", — сказав Остін.

Вранці 16 травня 2023 року головком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Росія атакувала Україну 18 ракетами, шість із яких – це Х-47 "Кинджал". ППО збила всі цілі. Міноборони РФ повідомило про "знищення" Patriot. У Резнікова відповіли з гумором. У Повітряних силах пояснили, що знищити Patriot ракетою "Кинджал" неможливо.

Глава Пентагону наголосив, що росіянам не вдається домінувати у повітряному просторі України.

Також глава відомства заявив, що союзники продовжать навчати українських воїнів на своїх полігонах та техніці, а президент США Джо Байден пообіцяв прискорити цей процес.

"Ми працюватимемо на перспективу, щоб Україна могла дати відсіч будь-якій атаці", — резюмував він.

Напередодні засідання у Пентагоні заявили, що темою зустрічі буде не лише ППО, а й майбутнє надання Україні західних винищувачів F-16. На квітневій зустрічі Остін одержав кілька запитів від країн, які хотіли отримати від США дозвіл на навчання українців польотам на F-16. Як наслідок 11-го Рамштайну, була створена "авіаційна коаліція", про яку президент Володимир Зеленський оголосив 16 травня. До неї одразу долучилися Франція, Велика Британія та Нідерланди. 19 травня Джо Байден також підтримав коаліцію. Рішення Штатів було вирішальним для просування у питанні надання винищувачів. Генсек НАТО Єнс Столтенберг казав, що західні союзники самостійно визначатимуть, коли розпочинати навчати українських пілотів на F-16.
  • Глава євродипломатії Жозеп Боррель двічі заявив, що ЗСУ вже розпочали тренуватися на F-16. Водночас спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарях LIGA.net це спростовував.
  • 22 травня 2023 року речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що передання Україні F-16 – пріоритет для США.
  • Радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Нідерланди можуть першими передати Україні F-16.

Читайте також: Зеленський назвав F-16 вирішеним питанням: У нас будуть літаки

Дмитро Гриниченко
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