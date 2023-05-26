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Ночной массированный ракетный удар по Днепру. Взрывы также слышат и в Киеве, работает ПВО

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2023, 03:30
Ночной массированный ракетный удар по Днепру. Взрывы также слышат и в Киеве, работает ПВО - Фото
Дніпро (скриншот)

Ночью 26 мая во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. Позднее жители Днепра, собеседники и журналисты LIGA.net, услышали серии взрывов. Киев также под ударом.

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03:02. Воздушная тревога одномоментно по центральным областям Украины. Запад пока мирно спит. 

03:17. Коллеги из Днепра сообщили о взрыве "вдалеке". Ранее местные паблики в области выкладывали характерные звуки пролетающих "мопедов".

03:25. Еще взрывы в Днепре или области. В 03:30–03:36 – мощные взрывы после звуков пролета ракет.

Смотрите также: Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица

Официальная информация будет, вероятно, с утра. ВАЖНО! Военные показали список, что запрещено делать при ракетных и дроновых атаках.

03:37. Мэр Днепра Филатов: "Ничего не снимайте и не выкладывайте".

03:38. Глава Днепропетровского облсовета Лукашук написал, что для Кривого Рога "есть также угроза".

03:47. Тревога в западных областях.

04:07. Снова взрывы в Днепре.

04:09. Взрывы под Киевом.

04:12. Глава ОП Ермак посоветовал: "Внимательно к тревогам".

04:17-04:20. Работа ПВО в Киеве.

СПРАВКА. "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "бесхвостый" барражирующий боеприпас в форме треугольного крыла, он же дрон-камикадзе иранского производства. Длина ~3 м, размах ~2,2 м, вес ~200 кг, в том числе масса боевой части ~40 кг. Дальность полета неизвестна, но ее хватает на сотни километров на высотах от десятков метров и выше на скорости ~170 км/ч. Оснащен двухтактным двигателем 50 л.с., чей "мопедный" звук сложно спутать с чем-то другим. Shahed-131 ("Герань-1") меньше, имеет б/ч до 15 кг. Союзник российских террористов Иран передает РФ сотни "шахедов" для геноцидной войны против Украины. Впервые зафиксирован на фронте в сентябре 2022-го возле Купянска. 

Новость дополняется...

Ночью 22 мая Днепр уже перенес массированный удар россиян: применялись несколько типов ракет и дроны-камикадзе.

ЧТО С ЗРК PATRIOT В КИЕВЕ. Ночью 16 мая 2023 года РФ атаковала Киев 18 ракетами разных типов: среди них было 6 "Кинжалов", 9 "Калибров" и 3 ракеты из "Искандера" и/или ЗРК С-400. Воздушные силы утверждают, что ПВО сбила все. Вот последствия. CNN сообщил о якобы "повреждении" ЗРК, но в Белом доме это не могут подтвердить. Спикер ВС ВСУ Игнат сказал: "Уничтожить [всю] систему каким-то там "Кинжалом" невозможно". AFP со ссылкой на неназванных американских чиновников написали, что что-то в ЗРК "было повреждено, но система остается в рабочем состоянии". 18 мая Пентагон заверил, что "поврежденный Patriot уже отремонтирован и вернулся в строй". В ночь на 18 мая оккупанты вновь били по Киеву ракетами Х-101/555: ПВО уничтожила все цели.
  • Ночью 8 мая 2023-го в небе над Киевской областью и столицей разбита рекордная атака из 35 "шахедов", которую "перебила" атака в ночь на 25 мая – 36 дронов.
  • Вечером 25 мая в сети появились фото и видео взрывов якобы из временно оккупированного Бердянска Запорожской области.
Євген Пилипенко
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