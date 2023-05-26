Ночной массированный ракетный удар по Днепру. Взрывы также слышат и в Киеве, работает ПВО
Ночью 26 мая во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. Позднее жители Днепра, собеседники и журналисты LIGA.net, услышали серии взрывов. Киев также под ударом.
03:02. Воздушная тревога одномоментно по центральным областям Украины. Запад пока мирно спит.
03:17. Коллеги из Днепра сообщили о взрыве "вдалеке". Ранее местные паблики в области выкладывали характерные звуки пролетающих "мопедов".
03:25. Еще взрывы в Днепре или области. В 03:30–03:36 – мощные взрывы после звуков пролета ракет.
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Официальная информация будет, вероятно, с утра. ВАЖНО! Военные показали список, что запрещено делать при ракетных и дроновых атаках.
03:37. Мэр Днепра Филатов: "Ничего не снимайте и не выкладывайте".
03:38. Глава Днепропетровского облсовета Лукашук написал, что для Кривого Рога "есть также угроза".
03:47. Тревога в западных областях.
04:07. Снова взрывы в Днепре.
04:09. Взрывы под Киевом.
04:12. Глава ОП Ермак посоветовал: "Внимательно к тревогам".
04:17-04:20. Работа ПВО в Киеве.
Новость дополняется...
Ночью 22 мая Днепр уже перенес массированный удар россиян: применялись несколько типов ракет и дроны-камикадзе.
- Ночью 8 мая 2023-го в небе над Киевской областью и столицей разбита рекордная атака из 35 "шахедов", которую "перебила" атака в ночь на 25 мая – 36 дронов.
- Вечером 25 мая в сети появились фото и видео взрывов якобы из временно оккупированного Бердянска Запорожской области.
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