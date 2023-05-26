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Новини | Нічний ракетний удар по Дніпру, Київська ППО також працювала. Краснодар прокинувся від вибуху

Этот материал также доступен на русском
26.05.2023, 03:30
Нічний ракетний удар по Дніпру, Київська ППО також працювала. Краснодар прокинувся від вибуху - Фото
Дніпро (скриншот)

Уночі 26 травня у багатьох областях України було оголошено повітряну тривогу. Пізніше мешканці Дніпра, співрозмовники та журналісти LIGA.net почули серії вибухів. Київ також був під ударом.

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03:02. Повітряна тривога миттєво по центральних областях України. Захід поки що мирно спить.

03:17. Колеги з Дніпра повідомили про вибух "далеко". Раніше місцеві пабліки в області викладали характерні звуки пролітаючих "мопедів".

ДОВІДКА. "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "безхвостий" баражувальний боєприпас у формі трикутного крила, він же дрон-камікадзе іранського виробництва. Довжина ~3 м, розмах ~2,2 м, вага ~200 кг, у тому числі маса бойової частини ~40 кг. Дальність польоту невідома, але її вистачає на сотні кілометрів на висотах від десятків метрів та вище на швидкості ~170 км/год. Оснащений двотактним двигуном 50 к.с., чий "мопедний" звук складно сплутати з чимось іншим. Shahed-131 ("Герань-1") менший, має б/ч до 15 кг. Союзник російських терористів Іран передає РФ сотні "шахедів" для геноцидної війни проти України. Вперше зафіксовано на фронті у вересні 2022-го біля Куп'янська.

03:25. Ще вибухи в Дніпрі або області. О 03:30–03:36 – потужні вибухи після звуків прольоту ракет.

Офіційна інформація буде зранку. ВАЖЛИВО! Військові показали список, що заборонено робити при ракетних та дронових атаках.

03:37. Мер Дніпра Філатов: "Нічого не знімайте і не викладайте".

03:38. Очільник Дніпропетровської облради Лукашук написав, що для Кривого Рогу "є також загроза".

03:47. Тривога у західних областях.

04:07. Знову вибухи в Дніпрі.

Дивіться також: Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео враження від першої особи

04:09. Вибухи на Київщині.

04:12. Очільник ОП Єрмак порадив: "Уважно до тривог".

04:17-04:20. Робота ППО в Києві. Пуски. Гучно.

04:27. Лисак повідомив щодо Дніпра, що "ситуація контрольована", а вся "вичерпна інформація буде у щоденному ранковому пості!".

04:35. Тим часом ЗМІ окупантів пишуть про "гучні вибухи над центром Краснодара", було як мінімум дві "бавовни".

04:44. Давно все тихо, але мапа тривог все одно наступна:

Новина не оновлюється з 05:05. Вся інформація буде у ранкових новинах.

Вночі 22 травня Дніпро вже переніс масований удар росіян: застосовувалися кілька типів ракет та дрони-камікадзе.

ЩО ІЗ ЗРК PATRIOT У КИЄВІ. Вночі 16 травня 2023 року РФ атакувала Київ 18 ракетами різних типів: серед них було 6 "Кинджалів", 9 "Калібрів" та 3 ракети з "Іскандера" та/або ЗРК С-400. Повітряні сили стверджують, що усі збила ППО. Ось наслідки. CNN повідомив про нібито "пошкодження" ЗРК, але в Білому домі це не можуть підтвердити. Спікер ЗС ЗСУ Ігнат сказав: "Знищити [усю] систему якимось там "Кинджалом" неможливо". AFP з посиланням на неназваних американських чиновників написали, що щось у ЗРК "було пошкоджено, але система залишається в робочому стані". 18 травня Пентагон запевнив, що "пошкоджений Patriot вже відремонтований і повернувся у стрій". У ніч проти 18 травня окупанти знову били по Києву ракетами Х-101/555: ППО знищила всі цілі.
  • Вночі 8 травня 2023-го в небі над Київською областю та столицею було розбито рекордну атаку з 35 "шахедів", яку "перебила" атака в ніч на 25 травня – 36 дронів.
  • Увечері 25 травня у мережі з'явилися фото та відео вибухів нібито із тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області.
Євген Пилипенко
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