Новини | Нічний ракетний удар по Дніпру, Київська ППО також працювала. Краснодар прокинувся від вибуху
Уночі 26 травня у багатьох областях України було оголошено повітряну тривогу. Пізніше мешканці Дніпра, співрозмовники та журналісти LIGA.net почули серії вибухів. Київ також був під ударом.
03:02. Повітряна тривога миттєво по центральних областях України. Захід поки що мирно спить.
03:17. Колеги з Дніпра повідомили про вибух "далеко". Раніше місцеві пабліки в області викладали характерні звуки пролітаючих "мопедів".
03:25. Ще вибухи в Дніпрі або області. О 03:30–03:36 – потужні вибухи після звуків прольоту ракет.
Офіційна інформація буде зранку. ВАЖЛИВО! Військові показали список, що заборонено робити при ракетних та дронових атаках.
03:37. Мер Дніпра Філатов: "Нічого не знімайте і не викладайте".
03:38. Очільник Дніпропетровської облради Лукашук написав, що для Кривого Рогу "є також загроза".
03:47. Тривога у західних областях.
04:07. Знову вибухи в Дніпрі.
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04:09. Вибухи на Київщині.
04:12. Очільник ОП Єрмак порадив: "Уважно до тривог".
04:17-04:20. Робота ППО в Києві. Пуски. Гучно.
04:27. Лисак повідомив щодо Дніпра, що "ситуація контрольована", а вся "вичерпна інформація буде у щоденному ранковому пості!".
04:35. Тим часом ЗМІ окупантів пишуть про "гучні вибухи над центром Краснодара", було як мінімум дві "бавовни".
04:44. Давно все тихо, але мапа тривог все одно наступна:
Новина не оновлюється з 05:05. Вся інформація буде у ранкових новинах.
Вночі 22 травня Дніпро вже переніс масований удар росіян: застосовувалися кілька типів ракет та дрони-камікадзе.
- Вночі 8 травня 2023-го в небі над Київською областю та столицею було розбито рекордну атаку з 35 "шахедів", яку "перебила" атака в ніч на 25 травня – 36 дронів.
- Увечері 25 травня у мережі з'явилися фото та відео вибухів нібито із тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області.
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