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Днепр. РФ нанесла массированный ракетный удар, есть серьезные разрушения и раненый — фото

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2023, 07:46
Днепр. РФ нанесла массированный ракетный удар, есть серьезные разрушения и раненый — фото - Фото
Последствия удара по Днепру (Фото: Днепропетровская ОВА)

Российские оккупанты массированно ударили по Днепру и области ракетами и дронами в ночь на 26 мая. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. 

По его словам, в Днепре в частном доме возник пожар, который уже потушили. Повреждены два дома и машина, было возгорание на двух частных предприятиях.

Поврежления получила заправка, пострадал ее сотрудник, ему предоставили помощь, он будет лечиться дома. Серьезные разрушения получило транспортное предприятие. 

Марганецкая громада Никопольского района попала под удар беспилотников, обошлось без жертв. Предварительно, воины Воздушного командования "Восток" сбили над областью пять крылатых ракет и шесть дронов-камикадзе Shahed-136.

Ранее военная администрация Киева сообщила, что противовоздушная оборона сбила все ракеты, которые летели на столицу. Обломки упали на торговый центр в Оболонском районе и частный дом в Шевченковском районе. 

Читайте также: Ночной ракетный удар по Днепру, Киевская ПВО также работала. Краснодар проснулся от взрыва

Дмитрий Гриниченко
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