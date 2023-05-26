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Днепр. Зеленский показал последствия удара по больнице. Погибший, 15 раненых — фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2023, 11:59
Последствия удара по больнице в Днепре (Фото: Днепропетровская ОВА)
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Президент Владимир Зеленский показал последствия удара российских оккупантов по поликлинике в Днепре, уже известно об одном погибшем и 15 раненых. Соответствующее видео опубликовано на страницах главы государства.

По его словам, россияне нанесли ракетный удар по поликлинике — по состоянию на данный момент, один человек погиб и 15 ранено.

На месте удара продолжается ликвидация последствий обстрела и спасение пострадавших. Работают все необходимые службы. 

"Вечная память погибшему и родным. Должны победить этих изуверов безвозвратно и как можно скорее. Потому что наше время — это наши люди. А наши люди — это самое дорогое, что есть в Украине", — заявил Зеленский.

ОБНОВЛЕНО в 12:25. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что среди раненых двое детей — мальчики трех и шести лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также 

Ранее россияне ночью 26 мая ударили по Днепру — есть серьезные разрушения транспортного предприятия и раненый. 

Военная администрация Киева сообщила, что противовоздушная оборона сбила все ракеты, которые летели на столицу. Обломки упали на торговый центр в Оболонском районе и частный дом в Шевченковском районе. 

Воздушные силы заявили, что Россия запустила по Украине 17 ракет Х-101, С-300/С-400 и 31 дрон. Есть 15 прилетов. 

Читайте также: Ночной ракетный удар по Днепру, Киевская ПВО также работала. Краснодар проснулся от взрыва

Дмитрий Гриниченко
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