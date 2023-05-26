Президент Владимир Зеленский показал последствия удара российских оккупантов по поликлинике в Днепре, уже известно об одном погибшем и 15 раненых. Соответствующее видео опубликовано на страницах главы государства.

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По его словам, россияне нанесли ракетный удар по поликлинике — по состоянию на данный момент, один человек погиб и 15 ранено.

На месте удара продолжается ликвидация последствий обстрела и спасение пострадавших. Работают все необходимые службы.

"Вечная память погибшему и родным. Должны победить этих изуверов безвозвратно и как можно скорее. Потому что наше время — это наши люди. А наши люди — это самое дорогое, что есть в Украине", — заявил Зеленский.

ОБНОВЛЕНО в 12:25. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что среди раненых двое детей — мальчики трех и шести лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также

Ранее россияне ночью 26 мая ударили по Днепру — есть серьезные разрушения транспортного предприятия и раненый.

Военная администрация Киева сообщила, что противовоздушная оборона сбила все ракеты, которые летели на столицу. Обломки упали на торговый центр в Оболонском районе и частный дом в Шевченковском районе.

Воздушные силы заявили, что Россия запустила по Украине 17 ракет Х-101, С-300/С-400 и 31 дрон. Есть 15 прилетов.

Ночью 8 мая 2023-го в небе над Киевской областью и столицей была разбита рекордная атака из 35 "шахедов", которую "перебила" атака в ночь на 25 мая – 36 дронов.

Вечером 25 мая в Сети появились фото и видео взрывов якобы из временно оккупированного Бердянска Запорожской области.

Ночью 22 мая Днепр перенес массированный удар: применялись несколько типов ракет и дроны-камикадзе. Вот последствия.

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