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Дніпро. Зеленський показав наслідки удару РФ по лікарні. Один загиблий та 23 поранених — фото, відео видео

Этот материал также доступен на русском
26.05.2023, 12:35
Наслідки удару по лікарні у Дніпрі (Фото: Дніпропетровська ОВА)
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Президент Володимир Зеленський показав наслідки удару російських окупантів по поліклініці в Дніпрі, вже відомо про одного загиблого та 15 поранених. Відповідне відео було опубліковано на сторінках глави держави.

За його словами, росіяни завдали ракетного удару по поліклініці — станом на зараз одна людина загинула і 15 поранено.

На місці удару триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок потерпілих. Працюють усі необхідні служби.

"Вічна пам'ять загиблому та рідним. Маємо перемогти цих бузувірів безповоротно і якнайшвидше. Тому що наш час — це наші люди. А наші люди — це найдорожче, що є в Україні", — заявив Зеленський.

ОНОВЛЕНО о 12:25. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що серед поранених двоє дітей — хлопчики трьох та шести років. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також госпіталізовано 11 дорослих, двоє з них важкі.

ОНОВЛЕНО о 12:38. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубiнець повідомив про 16 поранених, ще чотири особи вважаються зниклими безвісти.

Увага. Відео 18+.

ОНОВЛЕНО о 13:23. Лисак повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до 23, 21 особа у лікарні, троє у важкому стані.

Загиблим виявився 69-річний чоловік, який проходив повз. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, гасіння продовжується.

Раніше росіяни вночі 26 травня вдарили по Дніпру — є серйозні руйнування транспортного підприємства та поранений.

Військова адміністрація Києва повідомила, що протиповітряна оборона збила всі ракети, що летіли на столицю. Уламки впали на торговельний центр в Оболонському районі та приватний будинок у Шевченківському районі.

Повітряні сили заявили, що Росія запустила по Україні 17 ракет Х-101, С-300/С-400 і 31 дрон. Є 15 прильотів.

  • Вночі 8 травня 2023-го в небі над Київською областю та столицею було розбито рекордну атаку з 35 "шахедів", яку "перебила" атака в ніч проти 25 травня – 36 дронів.
  • Увечері 25 травня у мережі з'явилися фото та відео вибухів нібито із тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області.

Читайте також: Нічний ракетний удар по Дніпру, Київська ППО також працювала. Краснодар прокинувся від вибуху

Дмитро Гриниченко
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Володимир ЗеленськийвійнаДніпрообстрілиракетний удар
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