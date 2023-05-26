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У Дніпрі пролунав вибух. Росія завдала ракетного удару по медустанові, є постраждалі

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26.05.2023, 10:41
У Дніпрі пролунав вибух. Росія завдала ракетного удару по медустанові, є постраждалі - Фото
Дніпро (Фото: скріншот з відео)
доповнено

У Дніпрі пролунав вибух, після цього в місті та області було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомив кореспондент LIGA.net, що перебуває в обласному центрі.

Близько 10:29 жителі міста почули гучний вибух.

Після цього у всій Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу.

Місцеві пабліки пишуть про стовп диму над містом, проте невідомо, чи це пов'язано з вибухом.

Офіційної інформації від влади наразі не було.

ОНОВЛЕНО об 11:12. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що окупанти вдарили ракетою по медичній установі. Є постраждалі.

Подробиці уточнюються. Лисак закликав черпати інформацію лише з офіційних джерел.

Раніше росіяни вночі 26 травня вдарили по Дніпру — є серйозні руйнування транспортного підприємства та поранений.

Військова адміністрація Києва повідомила, що протиповітряна оборона збила всі ракети, що летіли на столицю. Уламки впали на торговельний центр в Оболонському районі та приватний будинок у Шевченківському районі.

Повітряні сили заявили, що Росія запустила по Україні 17 ракет Х-101, С-300/С-400 і 31 дрон. Є 15 прильотів.

  • Вночі 8 травня 2023-го в небі над Київською областю та столицею було розбито рекордну атаку з 35 "шахедів", яку "перебила" атака в ніч проти 25 травня – 36 дронів.
  • Увечері 25 травня у Мережі з'явилися фото та відео вибухів нібито із тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області.

Читайте також: Нічний ракетний удар по Дніпру, Київська ППО також працювала. Краснодар прокинувся від вибуху

Дмитро Гриниченко
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