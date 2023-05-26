В Днепре раздался взрыв — после этого в регионе объявили воздушную тревогу

В Днепре раздался взрыв, после этого в городе и области была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил корреспондент LIGA.net, который находится в областном центре.

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Около 10:29 жители города услышали громкий взрыв.

После этого по всей Днепропетровской области объявили воздушную тревогу.

Местные паблики пишут о столбе дыма над городом, однако неизвестно, связано ли это со взрывом.

Официальной информации от властей пока не было.

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