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В Днепре раздался взрыв — после этого в регионе объявили воздушную тревогу

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2023, 10:41
В Днепре раздался взрыв — после этого в регионе объявили воздушную тревогу - Фото
Днепр (Фото: wikipedia.org)

В Днепре раздался взрыв, после этого в городе и области была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил корреспондент LIGA.net, который находится в областном центре.

Около 10:29 жители города услышали громкий взрыв.

После этого по всей Днепропетровской области объявили воздушную тревогу.

Местные паблики пишут о столбе дыма над городом, однако неизвестно, связано ли это со взрывом.

Официальной информации от властей пока не было.

Ранее россияне ночью 26 мая ударили по Днепру — есть серьезные разрушения транспортного предприятия и раненый. 

Военная администрация Киева сообщила, что противовоздушная оборона сбила все ракеты, которые летели на столицу. Обломки упали на торговый центр в Оболонском районе и частный дом в Шевченковском районе. 

Воздушные силы заявили, что Россия запустила по Украине 17 ракет Х-101, С-300/С-400 и 31 дрон. Есть 15 прилетов. 

Читайте также: Ночной ракетный удар по Днепру, Киевская ПВО также работала. Краснодар проснулся от взрыва

Дмитрий Гриниченко
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