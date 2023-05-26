В Днепре раздался взрыв — после этого в регионе объявили воздушную тревогу
В Днепре раздался взрыв, после этого в городе и области была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил корреспондент LIGA.net, который находится в областном центре.
Около 10:29 жители города услышали громкий взрыв.
После этого по всей Днепропетровской области объявили воздушную тревогу.
Местные паблики пишут о столбе дыма над городом, однако неизвестно, связано ли это со взрывом.
Официальной информации от властей пока не было.
Ранее россияне ночью 26 мая ударили по Днепру — есть серьезные разрушения транспортного предприятия и раненый.
Военная администрация Киева сообщила, что противовоздушная оборона сбила все ракеты, которые летели на столицу. Обломки упали на торговый центр в Оболонском районе и частный дом в Шевченковском районе.
Воздушные силы заявили, что Россия запустила по Украине 17 ракет Х-101, С-300/С-400 и 31 дрон. Есть 15 прилетов.
- Ночью 8 мая 2023-го в небе над Киевской областью и столицей разбита рекордная атака из 35 "шахедов", которую "перебила" атака в ночь на 25 мая – 36 дронов.
- Вечером 25 мая в сети появились фото и видео взрывов якобы из временно оккупированного Бердянска Запорожской области.
- Ночью 22 мая Днепр перенес массированный удар: применялись несколько типов ракет и дроны-камикадзе. Вот последствия.
Читайте также: Ночной ракетный удар по Днепру, Киевская ПВО также работала. Краснодар проснулся от взрыва
Комментарии