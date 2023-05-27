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Удар по лікарні у Дніпрі. РФ била ракетою "Іскандер", Москва називала її "високоточною"

Этот материал также доступен на русском
27.05.2023, 07:01
Удар по лікарні у Дніпрі. РФ била ракетою
Наслідки удару по лікарні у Дніпрі (Фото: EPA)

Ракетний удар по поліклініці у Дніпрі 26 травня завдавався ракетою типу "Іскандер". Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що росіяни завдали двох ударів по Дніпру 26 травня — вночі ворог випустив по обласному центру сім ракет із комплексів С-300 та С-400.

Вже вдень окупанти вдарили по поліклініці, використавши ракету типу "Іскандер".

Зазначимо, що цю ракету в Москві неодноразово називали "високоточною". Внаслідок удару двоє людей загинули, 31 було поранено.

ДОВІДКА. "Іскандер" — сімейство балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу "земля-земля". Максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами з ОТРК "Іскандер-М" – не менше як 500 км (оголошена публічно) і може досягати 700 км (за експертними оцінками, у разі застосування ядерної боєголовки або полегшеної звичайної).

Читайте також: ЗСУ: Росія запустила по Україні 17 ракет Х-101, С-300/С-400 та 31 дрон. Є 15 прильотів

Дмитро Гриниченко
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тероризмвійнаДніпроГенштабіскандерракетний удар
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