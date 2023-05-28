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Стала известна судьба троих пропавших при ракетном ударе по больнице в Днепре. Они погибли

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2023, 10:42
Стала известна судьба троих пропавших при ракетном ударе по больнице в Днепре. Они погибли - Фото
Удар по Днепру 26 мая (Фото: Нацполиция)

Три человека, которые не выходили на связь после российского ракетного удара по больнице в Днепре 26 мая, погибли. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Печальная новость… Стала известна судьба трех человек, пропавших без вести во время ракетного удара по Днепру. К сожалению, они погибли. Есть результаты исследования фрагментов тел, обнаруженных на месте трагедии", – написал Лысак.

По информации главы ОВА, среди жертв 56-летний врач и 64-летняя сотрудница разрушенной больницы, а также 57-летний работник ветеринарной клиники.

В целом ракетный удар по Днепру 26 мая унес жизни четырех мирных украинцев.

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Наталья Медведева
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войнаракетный ударднепр
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