Стала известна судьба троих пропавших при ракетном ударе по больнице в Днепре. Они погибли

Три человека, которые не выходили на связь после российского ракетного удара по больнице в Днепре 26 мая, погибли. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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"Печальная новость… Стала известна судьба трех человек, пропавших без вести во время ракетного удара по Днепру. К сожалению, они погибли. Есть результаты исследования фрагментов тел, обнаруженных на месте трагедии", – написал Лысак.

По информации главы ОВА, среди жертв 56-летний врач и 64-летняя сотрудница разрушенной больницы, а также 57-летний работник ветеринарной клиники.

В целом ракетный удар по Днепру 26 мая унес жизни четырех мирных украинцев.

Днем 26 мая в Днепре раздался взрыв, оккупанты ударили ракетой Искандер по больнице и ветклинике. Сообщалось об одном погибшем и 32 пострадавших.

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