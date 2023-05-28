Стала известна судьба троих пропавших при ракетном ударе по больнице в Днепре. Они погибли
28.05.2023, 10:42
Удар по Днепру 26 мая (Фото: Нацполиция)
Три человека, которые не выходили на связь после российского ракетного удара по больнице в Днепре 26 мая, погибли. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
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"Печальная новость… Стала известна судьба трех человек, пропавших без вести во время ракетного удара по Днепру. К сожалению, они погибли. Есть результаты исследования фрагментов тел, обнаруженных на месте трагедии", – написал Лысак.
По информации главы ОВА, среди жертв 56-летний врач и 64-летняя сотрудница разрушенной больницы, а также 57-летний работник ветеринарной клиники.
В целом ракетный удар по Днепру 26 мая унес жизни четырех мирных украинцев.
- Днем 26 мая в Днепре раздался взрыв, оккупанты ударили ракетой Искандер по больнице и ветклинике. Сообщалось об одном погибшем и 32 пострадавших.
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