Ракетный удар по Днепру. Завалы больницы еще не разобрали, найдены фрагменты тел — ОВА
В Днепре продолжают разбирать завалы поликлиники, по которой российские оккупанты нанесли ракетный удар 26 мая. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, в областном центре 27 мая объявлен траур по двум погибшим в результате атаки россиян.
Он отметил, что поисковые работы продолжались всю ночь — уже разобрано 90% завалов.
Лысак заявил, что судьба еще трех человек остается неизвестной — они могли быть в здании в момент прилета, спасатели обнаружили фрагменты тел. Работают эксперты.
Пострадало 32 человека, 13 из которых до сих пор в больнице, пятеро в тяжелом состоянии.
Ранее президент Владимир Зеленский обнародовал видео последствий удара захватчиков по поликлинике в Днепре.
22 мая 2023 года Днепр перенес массированный удар – РФ применяла несколько типов ракет и дроны-камикадзе.
- В ночь на 26 мая оккупанты массированно ударили по Днепру и области ракетами и дронами.
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