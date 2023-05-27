Ракетный удар по Днепру. Завалы больницы еще не разобрали, найдены фрагменты тел — ОВА

В Днепре продолжают разбирать завалы поликлиники, по которой российские оккупанты нанесли ракетный удар 26 мая. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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По его словам, в областном центре 27 мая объявлен траур по двум погибшим в результате атаки россиян.

Он отметил, что поисковые работы продолжались всю ночь — уже разобрано 90% завалов.

Лысак заявил, что судьба еще трех человек остается неизвестной — они могли быть в здании в момент прилета, спасатели обнаружили фрагменты тел. Работают эксперты.

Пострадало 32 человека, 13 из которых до сих пор в больнице, пятеро в тяжелом состоянии.

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