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Ракетный удар по Днепру. Завалы больницы еще не разобрали, найдены фрагменты тел — ОВА

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2023, 08:39
Ракетный удар по Днепру. Завалы больницы еще не разобрали, найдены фрагменты тел — ОВА - Фото
Последствия удара по больнице в Днепре (Фото: EPA)

В Днепре продолжают разбирать завалы поликлиники, по которой российские оккупанты нанесли ракетный удар 26 мая. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в областном центре 27 мая объявлен траур по двум погибшим в результате атаки россиян.

Он отметил, что поисковые работы продолжались всю ночь — уже разобрано 90% завалов. 

Лысак заявил, что судьба еще трех человек остается неизвестной — они могли быть в здании в момент прилета, спасатели обнаружили фрагменты тел. Работают эксперты.

Пострадало 32 человека, 13 из которых до сих пор в больнице, пятеро в тяжелом состоянии. 

Читайте также: Удар по больнице в Днепре. РФ била ракетой "Искандер", Москва называла ее "высокоточной"

Дмитрий Гриниченко
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