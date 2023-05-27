Ракетний удар по Дніпру. Завали лікарні ще не розібрали, знайдено фрагменти тіл — голова ОВА

У Дніпрі продовжують розбирати завали поліклініки, по якій російські окупанти завдали ракетного удару 26 травня. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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За його словами, в обласному центрі 27 травня оголошено жалобу за двома загиблими внаслідок атаки росіян.

Він зазначив, що пошукові роботи тривали всю ніч — вже розібрано 90% завалів.

Лисак заявив, що доля ще трьох людей залишається невідомою — вони могли бути в будівлі в момент прильоту, рятувальники виявили фрагменти тіл. Працюють експерти.

Постраждали 32 особи, 13 з яких досі у лікарні, п'ятеро у тяжкому стані.

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