Ракетний удар по Дніпру. Завали лікарні ще не розібрали, знайдено фрагменти тіл — голова ОВА
27.05.2023, 08:39
Наслідки удару по лікарні у Дніпрі (Фото: EPA)
У Дніпрі продовжують розбирати завали поліклініки, по якій російські окупанти завдали ракетного удару 26 травня. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
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За його словами, в обласному центрі 27 травня оголошено жалобу за двома загиблими внаслідок атаки росіян.
Він зазначив, що пошукові роботи тривали всю ніч — вже розібрано 90% завалів.
Лисак заявив, що доля ще трьох людей залишається невідомою — вони могли бути в будівлі в момент прильоту, рятувальники виявили фрагменти тіл. Працюють експерти.
Постраждали 32 особи, 13 з яких досі у лікарні, п'ятеро у тяжкому стані.
- Раніше президент Володимир Зеленський опублікував відео наслідків удару загарбників по поліклініці в Дніпрі.
- 22 травня 2023 року Дніпро переніс масований удар – РФ застосовувала кілька типів ракет і дрони-камікадзе.
- У ніч на 26 травня окупанти масовано вдарили по Дніпру й області ракетами та дронами.
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