RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Ракетний удар по Дніпру. Завали лікарні ще не розібрали, знайдено фрагменти тіл — голова ОВА

Этот материал также доступен на русском
27.05.2023, 08:39
Ракетний удар по Дніпру. Завали лікарні ще не розібрали, знайдено фрагменти тіл — голова ОВА - Фото
Наслідки удару по лікарні у Дніпрі (Фото: EPA)

У Дніпрі продовжують розбирати завали поліклініки, по якій російські окупанти завдали ракетного удару 26 травня. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, в обласному центрі 27 травня оголошено жалобу за двома загиблими внаслідок атаки росіян.

Він зазначив, що пошукові роботи тривали всю ніч — вже розібрано 90% завалів.

Лисак заявив, що доля ще трьох людей залишається невідомою — вони могли бути в будівлі в момент прильоту, рятувальники виявили фрагменти тіл. Працюють експерти.

Постраждали 32 особи, 13 з яких досі у лікарні, п'ятеро у тяжкому стані.

Читайте також: Удар по лікарні у Дніпрі. РФ била ракетою "Іскандер", Москва називала її "високоточною"

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаДніпрообстрілиракетний ударсергій лисак
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 