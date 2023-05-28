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Стала відома доля трьох зниклих під час ракетного удару по лікарні у Дніпрі. Вони загинули

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28.05.2023, 10:42
Стала відома доля трьох зниклих під час ракетного удару по лікарні у Дніпрі. Вони загинули - Фото
Удар по Дніпру 26 травня (Фото: Нацполіція)

Троє людей, які не виходили на зв'язок після російського ракетного удару по лікарні у Дніпрі 26 травня, загинули. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Сумна новина… Стала відома доля трьох людей, які зникли безвісти під час ракетного удару по Дніпру. На жаль, вони загинули. Є результати дослідження фрагментів тіл, виявлених на місці трагедії", – написав Лисак.

За інформацією голови ОВА, серед жертв 56-річний лікар та 64-річна співробітниця зруйнованої лікарні, а також 57-річний працівник ветеринарної клініки.

Загалом ракетний удар по Дніпру 26 травня забрав життя чотирьох мирних українців.

Читайте також: Зеленський показав відео наслідків удару по лікарні у Дніпрі

Наталія Медведєва
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війнаДніпроракетний удар
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