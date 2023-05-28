Стала відома доля трьох зниклих під час ракетного удару по лікарні у Дніпрі. Вони загинули
28.05.2023, 10:42
Удар по Дніпру 26 травня (Фото: Нацполіція)
Троє людей, які не виходили на зв'язок після російського ракетного удару по лікарні у Дніпрі 26 травня, загинули. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
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"Сумна новина… Стала відома доля трьох людей, які зникли безвісти під час ракетного удару по Дніпру. На жаль, вони загинули. Є результати дослідження фрагментів тіл, виявлених на місці трагедії", – написав Лисак.
За інформацією голови ОВА, серед жертв 56-річний лікар та 64-річна співробітниця зруйнованої лікарні, а також 57-річний працівник ветеринарної клініки.
Загалом ракетний удар по Дніпру 26 травня забрав життя чотирьох мирних українців.
- Вдень 26 травня в Дніпрі пролунав вибух, окупанти вдарили ракетою Іскандер по лікарні та ветклініці. Повідомлялося про одного загиблого та 32 постраждалих.
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