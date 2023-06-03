Росія вдарила по двоповерхівці в передмісті Дніпра, під завалами є люди – фото

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У Дніпрі ввечері 3 червня було чути вибух, після чого в обласному центрі було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє журналіст LIGA.net, який знаходиться у місті. Пізніше стало відомо, що вибух був у Підгородненській громаді області, шестеро людей постраждали, під завалами двоповерхівки є люди.

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Тривогу у Дніпрі та області оголошено з 20:34, вибух пролунав незадовго до цього.

Тривогу наразі оголошено також у Запорізькій і Донецькій областях.

Офіційних повідомлень щодо вибуху від влади Дніпра та області наразі немає.

ДОПОВНЕНО О 21:03. Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук закликав дніпрян залишатись у безпечних місцях до кінця тривоги і памʼятати, що ворог ретельно моніторить мережу, тому не треба публікувати фото і відео ППО або наслідків обстрілів.

Повітряна тривога тим часом "дібралася" і до Харківської області.

ДОПОВНЕНО О 21:50. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вибух пролунав у Підгородненській громаді Дніпровського району.

Пошкоджено двоповерховий будинок, під завалами є люди.

Попередньо, є шестеро постраждалих, серед них – шестирічний хлопчик. Всі госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Лисак повідомив, що спалахнуло дві пожежі, понівечено також рятувальний підрозділ.

Вдень 26 травня у Дніпрі пролунав вибух, окупанти вдарили ракетою "Іскандер" по лікарні та ветклініці.

Зеленський показав відео наслідків удару по лікарні у Дніпрі.

Ракетний удар по Дніпру 26 травня забрав життя чотирьох мирних українців.

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