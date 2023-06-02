Дрон-камикадзе Escadrone волонтерской группы сборщиков БПЛА на фронт со второй попытки поразил на автодороге внедорожник с российскими оккупантами. Видео размещено в Telegram этого производителя ударных FPV-квадрокоптеров.
Первый заход в ролике в попытке устроить лобовое столкновение был неудачным – пролет рядом с автомобилем, но заход дрона "с тыла" оказался эффективным.
Видео подлета дрона с юмором, как это обычно делает эта группа, смонтировано со вставками из ролика за октябрь 2015 года. На них на то время президент Петр Порошенко в Запорожье совершает испытательный полет на модернизированном истребителе Су-27.
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"У наших дронов особый порох в пороховницах", – подписали ролик в Escadrone.
"Тревожный" май-2023 для киевлян перешел в аналогичный июнь: зенитчики и другие бойцы ПВО сбивали ночью второго числа ракеты и дроны-камикадзе РФ в столице.
- В конце мая 2023 года бойцы ВСУ сбили дрон-камикадзе РФ "Ланцет" из дробовика.
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