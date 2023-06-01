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Как выглядит неразорвавшаяся боевая часть "шахеда": фото от Нациполиции

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 13:49
Как выглядит неразорвавшаяся боевая часть
Фото: Telegram Андрей Небитов

Начальник Главного управления Нацполиции Киевщины Андрей Небитов сообщил, что в одном из районов Киевской области была найдена неразорвавшаяся боевая часть дрона-камикадзе Shahed-136 иранского производства. Их массово использует РФ в войне против Украины.

"Правоохранители провели осмотр места происшествия и вызвали ГСЧС, чтобы изъять и обезвредить находку", – говорится в сообщении.

Небитов призвал граждан сообщать на спецлинию "102" об опасных или неизвестных предметах и не трогать их.

Фото: Telegram Андрій Нєбитов

Фото: Telegram Андрій Нєбитов
СПРАВКА. "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "бесхвостый" барражировочный боеприпас в форме треугольного крыла, он же дрон-камикадзе иранского производства. Длина ~3 м, размах ~2,2 м, вес ~200 кг, в том числе масса боевой части ~40 кг. Дальность полета неизвестна, но ее хватает на сотни километров на высотах от десятков метров и выше на скорости 170 км/ч. Оснащен двухтактным двигателем 50 л.с., чей "мопедный" звук сложно спутать с чем-нибудь другим. Shahed-131 ("Герань-1") меньше, имеет б/ч до 15 кг. Союзник российских террористов Иран передает РФ сотни "шахедов" для ее геноцидной войны против Украины. Впервые зафиксировано на фронте в сентябре 2022 возле Купянска.
  • Ночью 30 мая 2023 года государство-террорист РФ массированно атаковало Киев дронами Shahed-136.
  • 1 июня Россия снова нанесла удары по Киеву: есть жертвы и разрушения, среди погибших – ребенок.

Читайте также: Буданов: Единственная весомая помощь России от Ирана – "шахедами", перекрыть поставки очень трудно

Артём Джерипа
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войнаандрей небитовдрон-камикадзеShahed-136шахед
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