Як виглядає бойова частина "шахеда", що не розірвалася: фото від Нациполіції

Начальник Головного управління Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що в одному з районів Київщині була знайдена нерозірвана бойова частина дрона-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва. Їх масово використовує РФ у війні проти України.

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"Правоохоронці провели огляд місця події та викликали ДСНС, аби вилучити та знешкодили знахідку", – йдеться у повідомленні.

Нєбитов закликав громадян повідомляти на спецлінію "102" про небезпечні або невідомі предмети та не чіпати їх.

ДОВІДКА. "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "безхвостий" баражувальний боєприпас у формі трикутного крила, він же дрон-камікадзе іранського виробництва. Довжина ~3 м, розмах ~2,2 м, вага ~200 кг, до того ж маса бойової частини ~40 кг. Дальність польоту невідома, але її вистачає на сотні кілометрів на висотах від десятків метрів та вище на швидкості ~170 км/год. Оснащений двотактним двигуном 50 к.с., чий "мопедний" звук складно сплутати з чимось іншим. Shahed-131 ("Герань-1") менший, має б/ч до 15 кг. Союзник російських терористів Іран передає РФ сотні "шахедів" для її геноцидної війни проти України. Вперше зафіксовано на фронті у вересні 2022-го біля Куп'янська.

Вночі 30 травня 2023 року держава-терорист РФ масовано атакувала Київ дронами Shahed-136.

1 червня Росія знову завдала ударів по Києву: є жертви й руйнування, серед загиблих – дитина.

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