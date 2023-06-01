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Як виглядає бойова частина "шахеда", що не розірвалася: фото від Нациполіції

Этот материал также доступен на русском
01.06.2023, 13:49
Як виглядає бойова частина
Фото: Telegram Андрій Нєбитов

Начальник Головного управління Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що в одному з районів Київщині була знайдена нерозірвана бойова частина дрона-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва. Їх масово використовує РФ у війні проти України.

"Правоохоронці провели огляд місця події та викликали ДСНС, аби вилучити та знешкодили знахідку", – йдеться у повідомленні.

Нєбитов закликав громадян повідомляти на спецлінію "102" про небезпечні або невідомі предмети та не чіпати їх.

Фото: Telegram Андрій Нєбитов

Фото: Telegram Андрій Нєбитов
ДОВІДКА. "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "безхвостий" баражувальний боєприпас у формі трикутного крила, він же дрон-камікадзе іранського виробництва. Довжина ~3 м, розмах ~2,2 м, вага ~200 кг, до того ж маса бойової частини ~40 кг. Дальність польоту невідома, але її вистачає на сотні кілометрів на висотах від десятків метрів та вище на швидкості ~170 км/год. Оснащений двотактним двигуном 50 к.с., чий "мопедний" звук складно сплутати з чимось іншим. Shahed-131 ("Герань-1") менший, має б/ч до 15 кг. Союзник російських терористів Іран передає РФ сотні "шахедів" для її геноцидної війни проти України. Вперше зафіксовано на фронті у вересні 2022-го біля Куп'янська.
  • Вночі 30 травня 2023 року держава-терорист РФ масовано атакувала Київ дронами Shahed-136.
  • 1 червня Росія знову завдала ударів по Києву: є жертви й руйнування, серед загиблих – дитина.

Читайте також: Буданов: Єдина вагома допомога Росії від Ірану – "шахедами", перекрити постачання дуже важко

Артем Джеріпа
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війнаандрій нєбитовдрон-камікадзеShahed-136шахед
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