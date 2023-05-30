Росія масовано атакувала Київ дронами Shahed-136. Є жертви та руйнування — адміністрація

Російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 30 травня, є жертви та руйнування. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

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За словами начальника КМВА Сергія Попка, за добу це була вже третя атака ворога і 17-та з початку травня — безпілотники запускалися масовано, з різних напрямків і в кілька хвиль, тривога тривала майже три години.

Сили протиповітряної оборони знищили понад 20 БпЛА росіян.

У Голосіївському районі уламки впали на житлову багатоповерхівку, почалася пожежа на останніх двох поверхах, евакуйовано понад 20 мешканців. Попередньо одна людина загинула, ще три отримали поранення. Зруйновано перекриття між поверхами, ведуться пошуки людей під можливими завалами.

У Печерському районі уламки пошкодили машини, у Дарницькому районі спалахнув приватний будинок, також постраждали припарковані автомобілі.

Палаючі уламки впали на зелену зону в Дніпровському районі, у Подільському — на житлову забудову, а у Святошинському — на територію одного з підприємств. На місцях працюють усі спеціальні служби.

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