Росія масовано атакувала Київ дронами Shahed-136. Є жертви та руйнування — адміністрація
Російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 30 травня, є жертви та руйнування. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
За словами начальника КМВА Сергія Попка, за добу це була вже третя атака ворога і 17-та з початку травня — безпілотники запускалися масовано, з різних напрямків і в кілька хвиль, тривога тривала майже три години.
Сили протиповітряної оборони знищили понад 20 БпЛА росіян.
У Голосіївському районі уламки впали на житлову багатоповерхівку, почалася пожежа на останніх двох поверхах, евакуйовано понад 20 мешканців. Попередньо одна людина загинула, ще три отримали поранення. Зруйновано перекриття між поверхами, ведуться пошуки людей під можливими завалами.
У Печерському районі уламки пошкодили машини, у Дарницькому районі спалахнув приватний будинок, також постраждали припарковані автомобілі.
Палаючі уламки впали на зелену зону в Дніпровському районі, у Подільському — на житлову забудову, а у Святошинському — на територію одного з підприємств. На місцях працюють усі спеціальні служби.
- Вночі 28 травня 2023 року РФ рекордно атакувала "шахедами" Київ та інші місця. За даними ГШ, 58 дронів з 59 були збиті. Наприклад, так. Над Києвом та на підльоті до столиці збито "понад 40". ЗСУ пояснили, що "шахедами" РФ намагається заплутати ППО.
- Вночі 29 травня росіяни пустили по Україні до 40 ракет Х-101/Х-555 і 35 "шахедів", ударили по військовому об'єкту в Хмельницькій області: там виведено з ладу п'ять літальних апаратів. ЗСУ радять не драматизувати це влучення. Збито 36 із 40 ракет та 30 із 38 дронів.
- Вдень 29 травня РФ повторно влаштувала атаку по Києву: 11 із 11 "Іскандерів" були збиті.
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