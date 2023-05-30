Россия массированно атаковала Киев дронами Shahed-136. Есть жертвы и разрушения — КГВА

Российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 30 мая, есть жертвы и разрушения. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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По словам начальника КГВА Сергея Попко, за сутки это была уже третья атака врага и 17-я с начала мая — беспилотники запускались массированно, с разных направлений и в несколько волн, тревога длилась почти три часа.

Силы противовоздушной обороны уничтожили более 20 БпЛА россиян.

В Голосеевском районе обломки упали на жилую многоэтажку, начался пожар на последних двух этажах, эвакуировано более 20 жителей. Предварительно, один человек погиб, еще три получили ранения. Разрушено перекрытие между этажами, ведутся поиски людей под возможными завалами.

В Печерском районе обломки повредили машины, в Дарницком районе загорелся частный дом, также пострадали припаркованные автомобили.

Горящие осколки упали на зеленую зону в Днепровском районе, в Подольском — на жилую застройку, а в Святошинском — на территорию одного из предприятий. На местах работают все специальные службы.

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