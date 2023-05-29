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В Воздушных силах советуют не драматизировать попадание по аэродрому в Хмельницкой области

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2023, 20:31
В Воздушных силах советуют не драматизировать попадание по аэродрому в Хмельницкой области - Фото
Юрий Игнат (скриншот видео)

Спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат прокомментировал информацию о попадании вражеских средств поражения по аэродрому в Хмельницкой области. Соответствующий вопрос ему задали в эфире Радио Свобода.

"Когда речь идет о ракетных ударах, мы понимаем, что надо более-менее так дозировано представлять эту информацию. Враг следит за всем. Ну да, действительно, была ракетная атака – 40 ракет, "шахеды". Было попадание в пределах аэродрома Староконстантинов Хмельницкой области", – сказал Игнат.

Он подчеркнул, что Воздушные силы не комментируют, куда именно попали, и каковы последствия попадания, чтобы враг не имел дополнительной информации.

"Я хочу сказать, что боеспособность будет возобновлена там. Не стоит драматизировать ситуацию", – пояснил спикер ВС ВСУ.

  • Сегодня утром в Хмельницкой областной военной администрации сообщили, что ночью 29 мая российские оккупанты ударили по военному объекту в Хмельницкой области – выведены из строя пять летательных аппаратов, повреждена взлетно-посадочная полоса.

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Наталья Медведева
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войнаракетный ударЮрий ИгнатСтароконстантинов
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