В Воздушных силах советуют не драматизировать попадание по аэродрому в Хмельницкой области

Спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат прокомментировал информацию о попадании вражеских средств поражения по аэродрому в Хмельницкой области. Соответствующий вопрос ему задали в эфире Радио Свобода.

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"Когда речь идет о ракетных ударах, мы понимаем, что надо более-менее так дозировано представлять эту информацию. Враг следит за всем. Ну да, действительно, была ракетная атака – 40 ракет, "шахеды". Было попадание в пределах аэродрома Староконстантинов Хмельницкой области", – сказал Игнат.

Он подчеркнул, что Воздушные силы не комментируют, куда именно попали, и каковы последствия попадания, чтобы враг не имел дополнительной информации.

"Я хочу сказать, что боеспособность будет возобновлена там. Не стоит драматизировать ситуацию", – пояснил спикер ВС ВСУ.

Сегодня утром в Хмельницкой областной военной администрации сообщили, что ночью 29 мая российские оккупанты ударили по военному объекту в Хмельницкой области – выведены из строя пять летательных аппаратов, повреждена взлетно-посадочная полоса.

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