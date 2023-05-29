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У Повітряних силах радять не драматизувати влучання по аеродрому на Хмельниччині

Этот материал также доступен на русском
29.05.2023, 20:31
У Повітряних силах радять не драматизувати влучання по аеродрому на Хмельниччині - Фото
Юрій Ігнат (скриншот відео)

Речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат прокоментував інформацію про влучання ворожих засобів ураження по аеродрому на Хмельниччині. Відповідне запитання йому поставили в ефірі Радіо Свобода.

"Коли йдеться про ракетні удари, ми розуміємо, що треба більш-менш так дозовано подавати цю інформацію. Ворог стежить за усім. Ну так, дійсно, була ракетна атака – 40 ракет, "шахеди". Було влучання в межах аеродрому Старокостянтинів на Хмельниччині", – сказав Ігнат.

Він підкреслив, що Повітряні сили не коментують, куди саме влучили, та які саме наслідки влучань, щоб ворог не мав додаткової інформації.

"Я хочу сказати, що боєздатність буде відновлено там. Не варто драматизувати ситуацію", – пояснив речник ПС ЗСУ.

  • Сьогодні зранку у Хмельницькій обласній військовій адміністрації повідомили, що вночі 29 травня російські окупанти вдарили по військовому об'єкту на Хмельниччині – виведено з ладу п'ять літальних апаратів, пошкоджено злітно-посадкову смугу.

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Наталія Медведєва
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війнаСтарокостянтинівракетний ударЮрій Ігнат
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