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Новости | Барражирующие боеприпасы россиян атакуют Киев, активирована столичная и областная ПВО

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 02:22
Барражирующие боеприпасы россиян атакуют Киев, активирована столичная и областная ПВО - Фото
Киев с дрона (скриншот из ролика Igor Gosha)

Ночью 30 мая Россия вновь атакует столицу и Киевскую область барражирующими боеприпасами Shahed-136, слышно стрельбу и взрывы. Это 17-я атака террористического государства на Киев в мае 2023 года.

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Судя по тенденции распространения тревоги, к столице "шахеды" подлетали с юга – через Херсонскую, Николаевскую, Кировоградскую и Черкасскую области. В 01:35 завыла сирена в Киевской области.

В 01:38 "покраснела" также Черниговская область. В такое время это обычно значит залет дронов с севера, со стороны Брянской области РФ.

ВНИМАНИЕ! Это запрещено.

В 02:06 тревога зазвучала в Киеве, и в 02:20 в городе услышали стрельбу и взрывы. 

02:23. Вот и подтверждение: в Киеве по беспилотникам врага работает ПВО.

02:31. Мэр Киева Кличко также подтвердил взрывы в столице и призвал оставаться в укрытиях.

Новость дополняется...

Почему Россия усилила ракетно-дроновые обстрелы Киева в мае? Возможный ответ – в разборе "Охота на Patriot". Начальник ГУР Буданов отреагировал на эти атаки обещанием: "Они пожалеют".

Смотрите видео: "Давай танк сюда". Штурм позиций РФ под мостом завершился его быстрым демонтажем

Євген Пилипенко
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