Новости | Барражирующие боеприпасы россиян атакуют Киев, активирована столичная и областная ПВО
Ночью 30 мая Россия вновь атакует столицу и Киевскую область барражирующими боеприпасами Shahed-136, слышно стрельбу и взрывы. Это 17-я атака террористического государства на Киев в мае 2023 года.
Судя по тенденции распространения тревоги, к столице "шахеды" подлетали с юга – через Херсонскую, Николаевскую, Кировоградскую и Черкасскую области. В 01:35 завыла сирена в Киевской области.
В 01:38 "покраснела" также Черниговская область. В такое время это обычно значит залет дронов с севера, со стороны Брянской области РФ.
ВНИМАНИЕ! Это запрещено.
В 02:06 тревога зазвучала в Киеве, и в 02:20 в городе услышали стрельбу и взрывы.
02:23. Вот и подтверждение: в Киеве по беспилотникам врага работает ПВО.
02:31. Мэр Киева Кличко также подтвердил взрывы в столице и призвал оставаться в укрытиях.
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Почему Россия усилила ракетно-дроновые обстрелы Киева в мае? Возможный ответ – в разборе "Охота на Patriot". Начальник ГУР Буданов отреагировал на эти атаки обещанием: "Они пожалеют".
- Ночью 28 мая 2023 года РФ рекордно атаковала "шахедами" Киев и другие места. По данным ГШ, 58 дронов из 59 были сбиты. Например, так. Над Киевом и на подлете к столице сбито "более 40". ВСУ пояснили, что "шахедами" РФ пытается запутать ПВО.
- Ночью 29 мая россияне пустили по Украине до 40 ракет Х-101/Х-555 и 35 "шахедов", ударили по военному объекту в Хмельницкой области: там выведено из строя пять летательных аппаратов. ВСУ советуют не драматизировать это попадание. Сбито 36 из 40 ракет и 30 из 38 дронов.
- Днем 29 мая РФ повторно устроила атаку по Киеву: 11 из 11 "Искандеров" были сбиты.
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