Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов отреагировал на атаку россиян баллистическими ракетами по Украине. Очередная попытка террористических действий РФ в который раз потерпела поражение, говорится в видеообращении руководителя ГУР.

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"Все те, кто в РФ до сих пор верили, верят или, может, мечтают о том, что смогут запугать Украину, я хочу вас расстроить – это не так: все как находились, так и находятся на своих рабочих местах и продолжают выполнять свою работу", сказал Буданов.

Он отметил: "Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, вы очень скоро об этом пожалеете".

По словам руководителя ГУР, ответ Украины "не заставит себя ждать".

"Ожидайте. Скоро все все увидят", – сказал он.

В ночь на 29 мая россияне нанесли очередной ракетный удар по Киеву. ПВО сбило более 40 целей, сорвав комбинированную атаку. Взрывы были и в областях.

Днем 29 мая Россия повторно устроила атаку по Киеву и области. Главнокомандующий Залужный сообщил, что над Киевской областью было уничтожено 11 крылатых и баллистических ракет.

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