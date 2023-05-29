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Нацгвардеец "Покемон" второй раз за месяц сбил российскую ракету над Киевом из "Иглы"

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2023, 14:54
Нацгвардеец
Фото: Первая Президентская Бригада "Буревий"

20-летний боец Нацгвардии второй раз за месяц сбил российскую ракету над Киевом. Об этом сообщили в 1-й президентской бригаде Нацгвардии "Буревий".

Отмечается, что в ночь на 29 мая россияне пытались нанести очередной ракетный удар по Киеву. Все воздушные цели были обнаружены и уничтожены силами ПВО.

Одну из ракет во время этой атаки сбил боец с позывным "Покемон", солдат зенитно-ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Буревий".

9 мая он также уничтожил российскую ракету недалеко от Киева.

Для уничтожения вражеской ракеты боец во второй раз также использовал ПЗРК "Игла-1".

"В этот раз было сложнее захватить цель, ведь было еще достаточно темно. Но результат говорит сам за себя. Эмоций от осознания и радости было еще больше, чем в первый раз", – сказал он.

  • В ночь на 29 мая россияне нанесли очередной массированный удар по Киеву. ПВО сбило более 40 целей, сорвав комбинированную атаку. Взрывы были и в областях.
  • Днем 29 мая Россия повторно устроила атаку по Киеву и области. Главнокомандующий Залужный сообщил, что над Киевской областью было уничтожено 11 крылатых и баллистических ракет.

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Артём Джерипа
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