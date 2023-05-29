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Нацгвардієць "Покемон" вдруге за місяць збив російську ракету над Києвом з "Ігли"

Этот материал также доступен на русском
29.05.2023, 14:54
Нацгвардієць
Фото: Перша Президентська Бригада "Буревій"

20-річний боєць Нацгвардії вдруге за місяць збив російську ракету над Києвом. Про це повідомили в 1-й президентській бригаді Нацгвардії "Буревій".

Зазначається, що в ніч проти 29 травня росіяни намагались завдати чергового ракетного удару по Києву. Усі повітряні цілі були виявлені та знешкоджені силами ППО.

Одну з ракет під час цієї атаки збив боєць з позивним "Покемон", солдат зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Буревій".

9 травня він також знищив російську ракету неподалік від Києва.

Для знищення ворожої ракети боєць вдруге також використав ПЗРК "Ігла-1".

"На цей раз було складніше захопити ціль, адже було ще достатньо темно. Але результат говорить сам за себе. Емоцій від усвідомлення та радості було ще більше ніж вперше", – сказав він.

  • У ніч проти 29 травня росіяни завдали черговий масований удар по Києву. ППО збила понад 40 цілей, зірвавши комбіновану атаку. Вибухи були й в областях.
  • Вдень 29 травня Росія повторно влаштувала атаку по Києву та області. Головнокомандувач Залужний повідомив, що над Київщиною було знищено 11 крилатих та балістичних ракет.

Читайте також: Залужний: Росія випустила по Україні до 40 ракет Х-101 з Ту-95МС та 35 дронів. Є прильоти

Артем Джеріпа
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