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Ночью 29 мая, спустя сутки после ночного нашествия дронов на Киев, Россия вновь атаковала столицу и области по воздуху. На этот раз армия государства-террориста снова применила и "шахеды", и ракеты (из района Каспия Ту-95МС совершили пуски Х-101/555). В районе Киева сбито свыше 40 целей.

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Вечером 28 мая глава Днепропетровского облсовета Лукашук "настоятельно" посоветовал ночью реагировать на сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Время ниже ориентировочное.

Сразу после полуночи "покраснела" Черниговская область, затем тревога начала распространяться на юг, а с юга – к центру Украины.

Ближе к 01:00 под столицей слышали "стрелкотню" и отдаленные взрывы: киевский гарнизон вскоре подтвердил работу ПВО "на подступах к Киеву". Такие звуки практически всегда означают работу мобильных групп по дронам-камикадзе.

ВАЖНО! Это запрещено во время воздушных атак.

01:42–01:45. Взрывы слышат в Одессе, о чем сообщили собеседники LIGA.net в городе и области. Вероятно, также работа по БПЛА.

03:15–03:22. Киевляне слышат мощные взрывы, с кульминационным около 03:22. Подтверждена работа ПВО и, позднее, перехват ракеты врага. Журналист LIGA.net наблюдал несколько перехватов из пригорода.

03:00–03:22. Звуки взрывов также в Хмельницкой области — ПВО не спит. Нет данных, это звуки работы зенитно-ракетных комплексов ВСУ, прилеты, или то и другое.

03:51. О работе ПВО сообщили и во Львовской области.

04:05. Киевский мэр Кличко пишет о падении обломков в Подольском районе: легко повреждена крыша одноэтажного частного дома, без пострадавших. В Святошинском районе пожар в отселенном здании также из-за обломков.

СПРАВКА. " . " Шахед " (Shahed-136, "Герань-2") – "бесхвостый" барражирующий боеприпас в форме треугольного крыла, он же дрон-камикадзе иранского производства. Длина ~3 м, размах ~2,2 м, вес ~200 кг, в том числе масса боевой части ~40 кг. Дальность полета неизвестна, но ее хватает на сотни километров на высотах от десятков метров и выше на скорости ~170 км/ч. Оснащен двухтактным двигателем 50 л.с., чей "мопедный" звук сложно перепутать с чем-то другим. Shahed-131 ("Герань-1") меньше, имеет б/ч до 15 кг. Союзник российских террористов Иран передает РФ сотни "шахедов" для ее геноцидной войны против Украины. Впервые зафиксирован на фронте в сентябре 2022-го возле Купянска.

04:53. Воздушная тревога все еще над всей территорией Украины, однако сообщений о взрывах/работе ПВО нет уже больше часа. Возможно, перепроверка "чистоты воздуха" для гарантий безопасности.

04:59. Это была 15-я воздушная атака с начала мая на столицу, она была комбинированной и по разным направлениям. Предварительно ПВО уничтожила более 40 воздушных целей – ударов по Киеву не допущено.

04:59. Кличко поблагодарил силы ПВО "за филигранную работу".

"Еще одна сложная ночь для столицы. Но благодаря профессионализму наших защитников, в Киеве не произошло поражений и разрушений инфраструктурных и других объектов, многоквартирных жилых домов. Нет пострадавших и погибших. Орки беснуются, мы – стоим. Верим в ВСУ. Уважаем наших защитников".

05:00-05:05. Пошли отбои. Запад пока "красный".

05:15. Все, отбой везде, кроме Луганской области и Крыма.

Местные Telegram-каналы сообщали этой ночью о взрывах и/или стрельбе также в Кировоградской, Винницкой, Полтавской и Житомирской областях, однако эту информацию источники LIGA.net или не подтверждают, или источников на местах нет.

Ночью 28 мая 2023 года РФ рекордно атаковала "шахедами" Киев и другие места. По данным ГШ, 58 дронов из 59 были сбиты. Например, так. Над Киевом и на подлете к столице сбито "более 40". ВСУ пояснили, что "шахедами" РФ пытается запутать ПВО.

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