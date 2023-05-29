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Буданов відреагував на ракетну атаку росіян: Вони пошкодують – відео видео

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29.05.2023, 15:32
Відео: ГУР МО
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Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов відреагував на атаку росіян балістичними ракетами по Україні. Чергова спроба терористичних дій РФ вкотре зазнала поразки, йдеться у відеозверненні керівника ГУР.

"Усі ті, хто у РФ до сих пір вірили, вірять чи, може, мріють про те, що зможуть залякати Україну, я хочу вас засмутити ― це не так: усі як перебували, так і перебувають на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу", сказав Буданов.

Він наголосив: "Усі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект, ― ви дуже скоро про це пошкодуєте".

За словами керівника ГУР, відповідь України "не забариться".

"Чекайте. Скоро всі все побачать", – сказав він.

  • У ніч проти 29 травня росіяни завдали черговий ракетний удар по Києву. ППО збила понад 40 цілей, зірвавши комбіновану атаку. Вибухи були й в областях.
  • Вдень 29 травня Росія повторно влаштувала атаку по Києву та області. Головнокомандувач Залужний повідомив, що над Київщиною було знищено 11 крилатих та балістичних ракет. 

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Артем Джеріпа
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