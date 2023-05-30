Новини | Баражувальні боєприпаси росіян атакують Київ, активовано столичну та обласну ППО
Вночі 30 травня Росія знову атакує столицю і Київську область баражувальними боєприпасами Shahed-136, чутно стрільбу та вибухи. Це 17-та атака терористичної держави на Київ у травні 2023 року.
Судячи з тенденції поширення тривоги, до столиці "шахеди" підлітали з півдня через Херсонську, Миколаївську, Кіровоградську та Черкаську області. О 01:35 завила сирена на Київщині.
О 01:38 "почервоніла" також Чернігівська область. У такий час це зазвичай означає заліт дронів із півночі, з боку Брянської області РФ.
УВАГА! Це заборонено.
О 02:06 тривога залунала у Києві, і о 02:20 у місті почули стрілянину та вибухи.
02:23. Ось і підтвердження: у Києві по безпілотниках ворога працює ППО.
02:31. Мер Києва Кличко також підтвердив вибухи у столиці та закликав залишатися в укриттях: "Всі служби прямують на виклик у Подільський район".
Новина доповнюється...
Чому Росія посилила ракетно-дронові обстріли Києва у травні? Можлива відповідь – у розборі "Полювання на Patriot". Начальник ГУР Буданов відреагував на ці атаки обіцянкою: "Вони пошкодують".
- Вночі 28 травня 2023 року РФ рекордно атакувала "шахедами" Київ та інші місця. За даними ГШ, 58 дронів з 59 були збиті. Наприклад, так. Над Києвом та на підльоті до столиці збито "понад 40". ВСУ пояснили, що "шахедами" РФ намагається заплутати ППО.
- Вночі 29 травня росіяни пустили по Україні до 40 ракет Х-101/Х-555 і 35 "шахедів", ударили по військовому об'єкту в Хмельницькій області: там виведено з ладу п'ять літальних апаратів. ЗСУ радять не драматизувати це влучення. Збито 36 із 40 ракет та 30 із 38 дронів.
- Вдень 29 травня РФ повторно влаштувала атаку по Києву: 11 із 11 "Іскандерів" були збиті.
Дивіться відео: "Давай сюди танк". Штурм позицій РФ під мостом завершився його швидким демонтажем
Коментарі