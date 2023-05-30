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Новини | Баражувальні боєприпаси росіян атакують Київ, активовано столичну та обласну ППО

Этот материал также доступен на русском
30.05.2023, 02:22
Баражувальні боєприпаси росіян атакують Київ, активовано столичну та обласну ППО - Фото
Київ з дрону (скриншот із ролика Igor Gosha)

Вночі 30 травня Росія знову атакує столицю і Київську область баражувальними боєприпасами Shahed-136, чутно стрільбу та вибухи. Це 17-та атака терористичної держави на Київ у травні 2023 року.

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Судячи з тенденції поширення тривоги, до столиці "шахеди" підлітали з півдня через Херсонську, Миколаївську, Кіровоградську та Черкаську області. О 01:35 завила сирена на Київщині.

О 01:38 "почервоніла" також Чернігівська область. У такий час це зазвичай означає заліт дронів із півночі, з боку Брянської області РФ.

УВАГА! Це заборонено.

О 02:06 тривога залунала у Києві, і о 02:20 у місті почули стрілянину та вибухи.

02:23. Ось і підтвердження: у Києві по безпілотниках ворога працює ППО.

02:31. Мер Києва Кличко також підтвердив вибухи у столиці та закликав залишатися в укриттях: "Всі служби прямують на виклик у Подільський район".

Новина доповнюється...

Чому Росія посилила ракетно-дронові обстріли Києва у травні? Можлива відповідь – у розборі "Полювання на Patriot". Начальник ГУР Буданов відреагував на ці атаки обіцянкою: "Вони пошкодують".

Дивіться відео: "Давай сюди танк". Штурм позицій РФ під мостом завершився його швидким демонтажем

Євген Пилипенко
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